Luca Onestini fa gli auguri ad Antonino Spinalbese che risponde malissimo: grande maleducazione

Che brutto il gesto di Antonino Spinalbese che ha rifiutato gli auguri di Luca Onestini

Ma si può rifiutare l’augurio di una persona che la sera del tuo compleanno si avvicina e ti dice “Auguri” o “Buon compleanno?”. Nella diretta di lunedì sera Ivana Mrazova diceva che Luca Onestini è molto diverso rispetto alla seconda edizione del GF VIP alla quale avevano partecipato insieme, forse anche perchè il gruppo è diverso. Ebbene si, stiamo parlando di due mondi totalmente opposti. Perchè nelle prime edizioni del GF Vip al massimo si litigava per via della pappa al pomodoro di Malgioglio o per lo scolapasta di Valeria Marini ma in casa c’era un clima di rispetto unico. I motivi sono chiari: i vip erano vip, realmente. Non c’era voglia di mostrarsi, di primeggiare, nessuno ne aveva bisogno. Non a caso, in quelle edizioni, sono nate storie d’amore e amicizie, come quella appunto tra Luca Onestini e Tonon o come quella tra Ivana e Giulia de Lellis ( e potremmo andare avanti parlando ad esempio di come Daniele Bossari sia rinato nel reality trovando l’appoggio di tutti i suoi coinquilini pronti a stargli accanto). Tutto un altro mondo rispetto a quello che abbiamo visto e stiamo vedendo. Rispetto anche a quello che è successo ieri sera, quando Luca Onestini si è avvicinato in modo educato ad Antonino, semplicemente per farli gli auguri la sera del suo compleanno. E tra i due è vero, ci sono stati di disguidi, dei confronti ma niente che possa far pensare al fatto che non si debbano rivolgere la parola. E invece Antonino la pensa così a quanto pare, visto che è arrivato persino a rifiutare, con grande maleducazione, gli auguri di Luca Onestini.

Antonino Spinalbese rifiuta gli auguri di Luca

Ieri sera nella casa del Grande Fratello VIP si sono accese le luci della festa, in onore di Antonino Spinalbese. Luca quindi si è avvicinato al parrucchiere per fargli gli auguri. “Posso farti gli auguri? Io gli auguri te li faccio, buon compleanno Antonino“.

Spinalbese però non l’ha presa bene e come si vede dai tanti video che sono diventati virali questa notte ha commentato: “Preferivo di no. Non mi piace la finzione, non apprezzo. Io non li avrei fatti Luca sono sincero. Io personalmente non amo questa cosa e la trovo finta“. E’ chiaro che Onestini ci sia rimasto anche male, anche perchè non stava facendo nulla di così pericoloso o imbarazzante: “Io non li ho ricevuti da persone con cui non c’è rapporto e con te non c’è, però mi sembra corretto farteli. Ti ho solo detto buon compleanno. Non vengo qui a parlare di chissà cosa è solo un buon compleanno. Non voglio nulla di più scusami“. Con il suo bicchiere in mano si è allontanato mentre Antonino ha invece continuato a fargli facce alle spalle mentre Tavassi sghignazzava. Bruttissimo momento, ma del resto in questa edizione del GF VIP, trovare un momento degno di menzione, è cosa rara.