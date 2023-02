Maria de Filippi perdona Wax e chiude il capodanno Gate: ad Amici 22 si volta pagina

Maria de Filippi vuole voltare pagina dopo il Capodanno Gate e perdona Wax. Le ultime news da Amici 22

E’ stata registrata il primo febbraio una nuova puntata di Amici 22. Le anticipazioni e gli spoiler in rete non sono mancati. In particolare si parla molto di quello che è successo tra Maria de Filippi e Wax. Chi ha seguito il day time di Amici 22 negli ultimi giorni ha visto come Wax, si stia sentendo preso di mira. Non ha compreso il commento di Anna Pettinelli nell’ultima gara che è stata fatta, non ha apprezzato le parole di Rudy Zerbi e continua a credere che tutti ce l’abbiano con lui. A poco sono servite le parole dei compagni che gli hanno fatto notare che nella classifica del talento, stilata proprio da chi sta in casa e vive con lui, nonostante tutto, è arrivato al secondo posto. Questo perchè a prescindere da tutto quello che è accaduto, Capodanno Gate incluso, alla fine si pensa alla musica e tutti gli riconoscono il grande talento. Poi ci saranno sempre le critiche, ci saranno sempre persone a cui non piaci, compiti da fare e sfide ma questo non significa che qualcuno lo abbia preso di mira. “Mi sento attaccato, io non voglio fare la vittima dico solo le cose come stanno” aveva detto Wax sfogandosi con i suoi compagni in casetta.

Anche Maria de Filippi ha quindi voluto parlare con Wax di questa situazione, tornando su quanto accaduto la sera del 31 e non solo.

Maria de Filippi e le parole su Wax

Per comprendere come sia partito tutto il discorso intorno al Capodanno Gate, dovremo attendere la puntata di Amici 22 in onda domenica 5 febbraio. Nel frattempo, possiamo dirvi che da quelle che sono le anticipazioni date da chi era presente nello studio di Canale 5 si comprende che Maria de Filippi abbia invitato Wax a voltare pagina. La conduttrice è stata molto severa con il cantante di Arisa e nella registrazione di ieri ha spiegato il motivo. Ha fatto capire con in Wax vede del bene, che c’è qualcosa di profondo in lui e che va tirato fuori. Le era spiaciuto l’accaduto perchè delusa appunto, da tutto questo. Alla fine quindi Wax e Maria hanno fatto pace, se così possiamo dire, e il cantante ha compreso che nessuno ce l’ha con lui. Ha cantato il suo inedito emozionandosi molto.

La conduttrice ha poi detto a Wax di non dimenticare che non è stato il solo protagonista dello scandalo, che non deve sentire il peso di quello che è successo solo sulle sue spalle e che le colpe vanno divise anche con gli altri. Wax si sarà sentito meglio dopo le parole di Maria? Probabilmente si.