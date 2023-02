Milena Miconi lascia il Grande Fratello VIP 7 a causa di un grave lutto

Milena Miconi avrebbe deciso di lasciare il Grande Fratello VIP 7 dopo la notizia ricevuta poche ore fa: un lutto doloroso per l'attrice

Purtroppo si è conclusa l’avventura di Milena Miconi nella casa del Grande Fratello VIP 7. L’attrice ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5 dopo aver ricevuto una notizia che l’ha sconvolta. Non può restare in casa sapendo di aver perso una persona cara. E’ venuto a mancare infatti il suo manager, Alessandro Lo Cascio. Milena è stata abbracciata e coccolata dagli altri concorrenti, che si sono stretti intorno a lei vedendola molto provata e commossa per la notizia ricevuta. Il manager di Milena Miconi era tra l’altro molto giovane. Aveva solo 54 anni Alessandro Lo Cascio. Comprensibile pensare che Milena abbia deciso di lasciare il gioco per tornare alla vita vera, dai suoi amici, dai suoi cari.

In queste ore sui social sono stati tantissimi i messaggi di stima e affetto per Alessandro Lo Cascio. L’uomo era stato manager anche di Manila Nazzaro, Angela Melillo, Eva Grimaldi e Sandra Milo, solo per fare alcuni nomi.

Milena Miconi lascia il Grande Fratello VIP 7

“Come faccio a stare qua dentro, non me la sento“ ha detto Milena Miconi spiegando che se ne andrà a casa, scegliendo di lasciare il reality per poter partecipare al funerale di Alessandro. Purtroppo le restrizioni non permettono molte altre possibilità. Ricorderete che in passato, Daniele Bossari, aveva avuto il benestare per lasciare la casa del Grande Fratello, proprio in seguito alla morte del suo manager. Poche ore dopo era rientrato. Oggi le cose sarebbero diverse visto che la Miconi dovrebbe fare poi di nuovo una quarantena e via dicendo. Comprensibile quindi pensare che l’attrice abbia deciso di abbandonare questa avventura.

Per il momento on line ci sono solo i video di Milena in lacrime, dopo la notizia. In modo ufficiale dal Grande Fratello VIP non è arrivata nessuna comunicazione in merito a quanto accaduto e alla decisione della Miconi. Al momento l’attrice è ancora nella casa, dai discorsi fatti, potrebbe dover restare ancora del tempo. Vi terremo aggiornati.