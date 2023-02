Solo un abbandono momentaneo per Milena Miconi? Il comunicato del GF VIP

Milena Miconi ha abbandonato la casa del Grade Fratello VIp 7 ma potrebbe rientrare: ecco che cosa sta accadendo

Come vi abbiamo raccontato un paio di ore fa, Milena Miconi ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP 7. Pochi minuti fa la concorrente è uscita dalla casa ed è arrivato il comunicato ufficiale da parte della produzione del reality di Canale 5. Al momento si parla di un abbandono momentaneo per la Miconi. Milena, dopo aver appresso della morte del suo manager e amico Alessandro, ha deciso di lasciare il reality per dargli un ultimo saluto e anche per stare accanto ai suoi familiari. Un dolore troppo grande per Milena che si è sciolta in lacrime apprendendo la notizia. I concorrenti hanno cercato di starle vicino in attesa della decisione. La Miconi ha comunque deciso di abbandonare, e pensavano che fosse una cosa definitiva ma a giudicare da quanto si legge nel comunicato, è un abbandono momentaneo. Gli stessi concorrenti, salutando Milena, hanno fatto capire che la aspetteranno, ad esempio Antonio Spinalbese le ha detto di uscire tranquilla e di non preoccuparsi perchè al suo rientro la casa sarà in ordine, una reggia.

Milena Miconi lascia il GF VIP: abbandono momentaneo

Da come i concorrenti hanno salutato Milena, è apparso a tutti che non fosse un addio ma solo un arrivederci. Forse l’attrice avrà modo di rientrare, qualora ne avesse voglia. Il gioco dura ancora due mesi e oltre, Antonino è stato assente per diversi giorni, alla fine se Milena si sentisse pronta a fare una nuova quarantena, potrebbe rientrare nella casa. “Ci vediamo presto” le ha detto Andrea, mentre Milena abbracciava tutti salutandoli. Un saluto che appunto, non sa di addio ma di arrivederci. Ha anche avuto la forza di dire ai vipponi di pulire e di non lasciare un porcile in casa!

A questo punto non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 6 febbraio. Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza e spiegare in modo più approfondito che cosa accadrà a Milena. Appuntamento a domani sera dunque, con una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 in diretta su Canale 5. l reality questa settimana raddoppia: si sfida Sanremo con la puntata del giovedì sera.