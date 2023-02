Amici 22, Paky sparla di Maddalena: “C’è una che ci prova con me, ma quanti ne vuoi?”

Che imbarazzo le parole di Paky per Maddalena ad Amici 22...

Una piccola anticipazione di quello che vedremo nella puntata di Amici 22 domani, nel day time odierno, e permetteteci, qualcosa di fastidioso. Da un ragazzino di 20 anni o forse meno, mai ti aspetteresti quelle frasi. Sono le generazioni dell’amore libero, dell’inclusività e poi? E poi si dimostrano così retrogradi e incapaci di rispettare le donne, come si faceva esattamente nel 1970. Il piccolo video mandato in onda oggi alla fine del day time di Amici 22 mostra Paky, tra lo scandalizzato e l’incredulo, che si confida con Giulia Stabile. Ebbene si, non ne parla direttamente con Maddalena, si confronta invece con Giulia Stabile e inizia a raccontare. “C’è una che ci prova con me, indovina chi…“. E già qui, i primi due punti che non vanno bene. Innanzi tutto non ci si rivolge a una ragazza in quei termini. “C’è una…” dice Paky. E poi quell’altra insinuazione, invita Giulia a indovinare chi sia, come se Maddalena abbia scritto in fronte “quella che ci prova con tutti“. E’ stato parecchio imbarazzante ascoltare quelle parole, soprattutto perchè uscite dalla bocca di un ragazzino.

Ad Amici 22 la reazione di Maddalena alle parole di Paky

Chi ha seguito gli ultimi day time di Amici 22 ha notato alcune immagini che mostravano Maddalena molto vicina al ballerino siciliano entrato da poco nella scuola. Qualche abbraccio, qualche sguardo dolce. A quanto pare, non corrisposto viste le parole di Paky. Parole che hanno colpito in modo negativo ovviamente Maddalena che ha visto il video con gli altri compagni, particolarmente scioccata da quello che Paky ha confidato a Giulia Stabile. C’è stata un’altra frase in particolare, che ha lasciato tutti senza parole: “Ma quanti ne vuoi” ha confidato il ballerino alla sua collega professionista. Il riferimento è al fatto che Maddalena abbia avuto una relazione con Mattia Zenzola. Ebbene si, a quanto pare è proibito a 20 anni, poter frequentare un’altra persona dopo aver chiuso una storia. E meno male che sono i ragazzi della generazione z che dovrebbe essere di esempio…

Ovviamente sui social si è scatenato il putiferio. Vi proponiamo alcuni commenti direttamente dalla pagina FB di Amici: “ma quanti ne vuoi” . Comunque questo ragazzo sembrava così carino e dolce… quant’è vero che l’apparenza inganna” ha scritto una telespettatrice. E ancora: “Sono ragazzi giovani ci sta che giochino ma da qui a dare giudizi su una ragazza l’ho trovato poco gentile.” Un altro commento: “Ma senti te sto pischello!!! Ma dai… ora far passare Maddalena per quello che non è anche no… è sola non deve rendere conto a nessuno… un te la tirà troppo che si strappa… a meno che non sia ovatta!.” Mary ha scritto: “Un po’ presuntuoso sto ragazzetto , ma vedo che quasi tutti i ragazzi che partecipano al programma sono poco umili e non accettano i consigli e le critiche dei maestri !“.