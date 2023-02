E’ di nuovo bufera: Attilio Romina dopo le nomination parla di mafia e fa infuriare tutti

E' di nuovo bufera contro Attilio Romita per quello che ha detto questa notte dopo le nomination: si chiede la squalifica immediata dal Grande Fratello VIP 7

Forse non tutto il pubblico che segue il Grande Fratello VIP 7 ha avuto la forza di arrivare alla parte dedicata alle nomination, intorno all’una di notte. Non tutti dunque sanno che Attilio Romita, non ha molto gradito il fatto di esser stato nominato. Va detto a onor del vero, che il malcontento del vippone è iniziato dalle considerazioni che sono state fatte da Sonia Bruganelli, convinta del fatto che Edoardo Tavassi e company, si fossero organizzati per fare il nome del giornalista. Micol, in sede di nomination, ha fatto notare che essendo stata Antonella una delle persone rese immuni ( insieme ad altri), non poteva che fare il nome di Attilio. Le parole della Incorvaia non hanno però convinto Sonia e neppure Attilio Romita che dopo la diretta è esploso e ha usato parole molto forti. Parole esagerate, se si considera che si sta parlando di un gioco, che non muore nessuno e che si parla di nomination. Se anche due concorrenti si fossero messi d’accordo tra loro ( cosa che succede sempre, perennemente in quella casa) questo non dovrebbe comunque giustificare le parole come quelle che Attilio Romita ha usato per attaccare i suoi compagni di viaggio.

Le parole di Attilio Romita dopo la nomination

“Davanti ad una cosa del genere, non gioco più” – ha affermato Attilio Romita confidandosi con Nikita Pelizon ricordando quello che Sonia Bruganelli ha detto mentre i concorrenti erano in sede di nomination– “Il grande capo [ riferendosi a Edoado Tavassi] decide chi fare fuori! Questa è un’organizzazione mafiosa, non va bene. Quando questo gioco lo fanno anche i tuoi amici, che ci stai a fare qui?”. In realtà Attilio è stato votato da Micol, Giaele e Donnamaria ( che lo sta votando sin dal giorno 1). Ma se anche ci fosse un accordo e se anche Attilio avesse ragione, dovrebbe manifestare il suo malcontento in altro modo, non certo parlando di associazione mafiosa.

Il pubblico ovviamente si è scatenato sui social e le parole di Attilio Romita sono diventate virali. Tra gli altri a commentare anche la madre di Edoardo Tavassi che ha scritto sui social che si aspetta dei provvedimenti seri nei confronti del Romita.