Antonino prima fa lo splendido con Ginevra poi commenta: “A Pomezia? Andrà sola”

Antonino Spinalbese regala un'altra chicca su Ginevra e smonta la Lamborghini

Ad avere dei santi in paradiso come quelli che ha il buon Antonino Spinalbese detto Nino, tutti nella casa del Grande Fratello VIP 7 farebbero vita più serena. Perchè l’incoerenza di questo concorrente è sotto gli occhi di tutti, come molte delle sue pessime uscite ma si fa finta di niente e si cerca anche di costruire qualcosa che non c’è, come ad esempio la storia di Ginevra Lamborghini. Un’altra che probabilmente lunedì sera ha dovuto inventarsi di quella promessa scambiata per dare un senso a un aereo volato sulla casa del GF VIp, che molto senso non aveva. O forse c’era un altro messaggio nascosto, poco che avesse a che fare con Pomezia. Certo il buon Nino, ha mentito davanti a tutti, confermando di quella promessa fatta alla Lamborghini per il viaggio a Pomezia, salvo poi smentirsi poche ore dopo parlando con gli altri nella casa…Pomezia?

Ginevra, Antonino e Pomezia: ma che cosa c’è di vero?

Mentre i fan di Antonino e Ginevra, conosciuti anche come i #gintonic hanno ricominciato a sognare questa ship di cui solo loro sono lieti e sicuri, nella casa, Antonino ha regalato un’altra delle sue perle. Quando Andrea gli ha chiesto qualcosa in più sulla promessa che lui e Ginevra si sono fatti, su questo giro a Pomezia, il parrucchiere ha risposto senza troppi giri di parole: “Che roba è Pomezia? Non ne ho idea, non so neanche dove sia ( probabilmente Belen non ha fatto in tempo a fargli fare un giro in barca da quelle parti ecco).”

Spinalbese ha poi continuato: “Non lo so lei mi ha detto deve andare a Pomezia, ma credo che non ci sia niente a Pomezia, ma mi sa che ci andrà da sola a Pomezia. Mi sa di sì”. Proprio gli occhi che brillano, proprio tutto quello che Signorini vede in Antonino quando parla di Ginevra, ossia il nulla cosmico, come del resto si è visto nei giorni in cui la bella ereditiera è entrata nella casa: dovevano essere scintille, il fuoco neppure si è acceso.