Daniele Dal Moro guadagna tanto al GF Vip, lo svela Oriana

Quanto guadagna Daniele Dal Moro al GF Vip lo svela in un attimo Oriana arrabbiata

Oriana ha il dente avvelenato contro Daniele Dal Moro e si è lasciata sfuggire quanto guadagna al GF Vip. La curiosità sul cachet dei vipponi al Grande Fratello vip è di molti e dopo avere scoperto i presunti guadagni di alcuni è Oriana a tirare fuori in uno dei suoi attimi di rabbia quanto guadagna Daniele Dal Moro. Ennesima discussione in casa e nuove urla di Oriana che tra un’offesa e l’altra ha detto a tutti quanti soldi si porta a casa a settimana il ragazzo che le fa battere il cuore. Oriana Marzoli parte dal presupposto che lei nella casa più spiata del reality show è quella che prende meno di tutti, che fa tanto ma alla fine porta poco a casa. Forse dimentica che fino a poco fa era una sconosciuta, altro che vip.

Quanto guadagna Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip

“Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io – inizia subito la Marzoli – Qui quella che guadagna di meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagne e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8.000 Euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello str***o” ed ecco le rivelazioni. “Ma poi 8.000 Euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini? – altre offese – Quello è uno s***zo. Non mi può trattare così io non gli ho fatto nulla. I dubbi e i suoi pensieri sai dove se li deve mettere?”.

Nessun dubbio che lei sia un personaggio forte nella casa per quello che crea ma per questo dovrebbero aumentare il suo guadagno al GF Vip o dimezzare quello di altri? Non funziona così.

“Non ce la faccio più a sentirmi dire ‘non mi fido perché ti sei baciata con Antonino’. Sì mi sono baciata con Antonino ma due mesi fa! E allora cosa c’è di strano? Ma qui dentro sono tutti preti e santi? Sono una ragazza di 30 anni e non mi sento in colpa perché mi piaceva uno, poi ho capito che non funzionava e adesso mi piace un altro ragazzo” ma questa è una storia che tutti conoscono bene.