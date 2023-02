Edoardo Donnamaria nuovo crollo dopo la lite con Antonella. La Murgia mette una pezza

Crisi nera per Edoardo Donnamaria dopo l'ennesima litigata con Antonella Fiordelisi: Nicole Murgia media

Un’altra giornata da dimenticare per Edoardo Donnamaria dopo la litigata con Antonella Fiordelisi nel giorno di San Valentino. Mentre la ragazza sembra aver trovato di nuovo un equilibrio, anche grazie alle amiche, Edoardo è parecchio stranito. I due hanno fatto in qualche modo pace, lo ha raccontato la stessa Antonella a Nikita, ma il fatto che sia tornato il sereno, in parte, non significa che il Donnamaria abbia smesso di stare male. Se n’è accorta Nicole Murgia che ha parlato con il vippone e ha cercato di capire che cosa sta succedendo.

“Non è che ci parlo e mi passa tutto” ha detto Edoardo, parlando della tregua con la Fiordelisi e lasciando intendere che nonostante abbia trovato un punto d’incontro con Antonella la situazione continua a farlo star male. “Sono stanco di tutto, di discutere con lei e di tutto il resto” continua il VIP che sta attraversando un evidente momento di forte stress, sopraffatto dalle discussioni continue oltre che dalla reclusione nella Casa.

I consigli di Nicole Murgia per Edoardo

“Fuori da qui tirerete una linea e lo capirai subito se le cose funzioneranno o meno ma ora non puoi stare così” interviene Nicole che, nel tentativo di tirare su di morale Edoardo, lo invita a focalizzarsi su tutti gli aspetti positivi della sua permanenza nella Casa e della sua relazione con Antonella provando per un po’ a chiudere un occhio su tutto ciò che gli causa rabbia e nervosismi: “È così lei, in tutto e per tutto, cose belle e cose brutte. Lei è così e se ti sei innamorato di lei ti sei innamorato anche di questa roba che per quanto non ti piaccia, lei ce l’ha. Pensa a tutte le cose belle che condividete e cerca per un attimo di dare meno peso alle cose che ti danno fastidio”. Edoardo ci sta provando da mesi a quanto pare, ma non riesce proprio. Il punto è chiaro: non riesce a fidarsi di Antonella e ha paura che fuori dalla casa, senza le telecamere, la situazione può solo peggiorare.

Insomma l’ennesimo momento delicatissimo per questa coppia che proprio non riesce a trovare una quadra per risolvere una situazione parecchio complicata.