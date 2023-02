San Valentino amaro per i Donnalisi: Antonella piange. Edoardo si isola: la coppia fa crash

Lacrime amare per Antonella Fiordelisi nel giorno di San Valentino: ennesima crisi nera con Edoardo Donnamaria

Era successo a Capodanno, è successo anche a San Valentino. I Donnalisi non hanno vissuto una festa serena nella casa del Grande Fratello VIP 7. Nessuna cena romantica da organizzare, nessun regalo per la coppia e nessuna dedica d’amore. Da qualche giorno tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria le cose non vanno molto bene. Ma è stata la lettera che Edoardo Tavassi ha scritto a Micol a mettere in crisi i due. Edoardo Donnamaria infatti, ascoltando le belle parole che il Tavassi ha scritto per la Incorvaia ha avuto un momento di debolezza e ha deciso di lasciare il salone, dove tutti stavano festeggiando l’amore. Si è quindi ritirato nel van, dove in solitaria ha iniziato a meditare sulla sua storia con Antonella. La Fiordelisi dal canto suo, è rimasta nel salone ma successivamente ha avuto un momento di sconforto e in lacrime ha raccontato ai vipponi che si sono avvicinati a lei, la natura del suo malessere.

Crisi nera, ci risiamo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

“Purtroppo lui non è la persona giusta” dice l’ex schermitrice delusa dal fatto che sperava di trovare in Edoardo la persona da avere accanto per tutta la vita. “Anche se siamo innamorati non possiamo stare insieme, ci facciamo del male” commenta tirando le somme su quanto accaduto, mentre Matteo e le altre amiche la consolano, vedendola in lacrime.

Se da un lato Matteo e Sarah la invitano a non rovinare inutilmente questo indimenticabile percorso, dall’altra Martina non può fare a meno di immedesimarsi in lei: “Io la capisco, mi ci ritrovo sempre in queste situazioni”.

Stanca dei continui alti e bassi, Antonella dice di aver preso la sua decisone e confida loro di non voler tornare indietro: “Non funziona così l’amore”. Edoardo invece, chiuso nel Van non parla molto mentre gli amici lo invitano a reagire: non può stare male così, deve riuscire a guardare avanti. Ce la faranno questa volta i Donnalisi a ritrovare la strada? Quello che sembra parecchio evidente a chi con lucidità guarda a questa coppia è che tra i due ci sia solo un bisogno fisico di stare insieme, una attrazione fatale che non trova basi solide in un rapporto tra persone adulte che dovrebbero costruire altro. Peccato.