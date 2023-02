Milena Miconi crolla al GF Vip, Manila Nazzaro esplode contro gli autori

Cosa è successo al GF Vip? Perché Milena Miconi è in lacrime e Manila Nazzaro esplode da casa sua?

Milena Miconi in lacrime al GF Vip ha provocato la reazione di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia sa cosa significhi passare settimane e poi mesi nella casa più spiata d’Italia, la scorsa edizione c’era lei al posto di Milena Miconi. Sono amiche, non sopporta di vederla in quello stato, soprattutto non trova sia giusto che gli autori non le diano lo spazio che meriterebbe, non le diano il supporto di cui ha bisogno. Milena Miconi è crollata, gli altri vipponi fanno di tutto per farla sorridere di nuovo e capire il perché della sua reazione. Un momento no per lei che ha cercato rifugio sul letto per lasciarsi andare a un lungo pianto. Non è rimasta da sola a lungo, i suoi compagni di reality hanno subito intuito e poco dopo erano già da lei, pronti a rincuorarla, a dirle che è tutto normale, che tutto ci sono passati. Non è successo niente di particolare, nessun litigio e nessuna notizia dall’esterno, nessuna parola che l’abbia rattristata ma Manila Nazzaro intuisce prima e più degli altri cosa sta accadendo, per questo sui social si è scagliata contro il programma di Alfonso Signorini, contro gli autori del GF Vip per il trattamento che stanno riservando a Milena Miconi. Non dimentichiamo però che la morte del suo agente ha sconvolto l’ex soubrette del bagaglino.

Milena Miconi in lacrime al GF Vip

“Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il GF Vip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla?” tuona Manila Nazzaro dal suo profilo Twitter e poi aggiunge: “Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…” ha concluso la Nazzaro. Non ha bisogni di aggiungere altro, è stata già molto chiara con il suo attacco.

I teatrini che si creano sono evidente, che partano dagli autori del Grande Fratello Vip o dai vipponi poco conta. Forse il reality show di Alfonso Signorini semplicemente non è adatto a tutti.

Intanto, Manila interviene parlando degli altri ma non dice nulla sulla storia d’amore con Lorenzo Amoruso. Il gossip pensa che tra loro sia finita ma entrambi nn ha ancora commentato, non hanno confermato, non hanno smentito la notizia, il pettegolezzo.