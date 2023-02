Edoardo Donnamaria esagera: frasi gravi tra fucili e doppiette che fanno scattare la censura

Le frasi di Edoardo Donnamaria non sono piaciute proprio a nessuno: troppa violenza seppur per immaginazione? Scatta la censura

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 di giovedì sera, Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di alcuni momenti parecchio imbarazzante che stanno lasciando senza parole i fan del programma. Ha iniziato con delle provocazioni nei confronti di Antonella Fiordelisi, e le solite frasi volgari dette alla ragazza e ha proseguito parlando di uno scenario surreale che vorrebbe vivere, ma la fantasia del Donnamaria, non è piaciuta a chi stava seguendo il reality in diretta sul canale 55. E proprio mentre Edoardo regalava delle “perle”, frasi molto gravi che tanti spettatori hanno ascoltato, il GF VIP ha giustamente deciso di far scattare la censura. Neppure il predicozzo di Alfonso Signorini nell’ultima diretta del GF VIP è servito a riportare sulla retta via i concorrenti del reality, in questa imbarazzante edizione che ogni giorno regala delle pagine da dimenticare…

Ma che cosa ha detto il Donnamaria?

Le parole di Edoardo Donnamaria censurate dal GF VIP

Edoardo, parlando con il gruppo di amici che ha nella casa del Grande Fratello VIP 7, ha iniziato a ipotizzare uno scenario alla “Io sono leggenda”… Ha fantasticato su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni, in vista del gran finale. E ha fatto delle considerazioni parecchio surreali, ma allo stesso tempo gravi, viste le parole usate. Ha ipotizzato che alla fine del GF VIP, invece dei soldi, vengano date delle armi, una pistola in particolare. Una pistola con cui andare in casa e sparare contro tutto quello che trovi. Poi ha ipotizzato di poter avere un fucile da caccia, per sparare contro tutte le telecamere.

Luca Onestini, ascoltando le frasi di Edoardo, ha cercato di fermarlo, rendendosi forse conto che erano considerazioni inappropriate, ma il Donnamaria è andato avanti con le sue considerazioni, ed è scattata la censura. “Hanno fatto bene a censurare perché certe cose non si possono proprio sentire” ha commentato uno spettatore su Twitter. “Ma sentite Edo parla di fucile e di sparare alle telecamere ma questo è pazzo io sto male. Sonia senti cosa dice, peggio dell’America ma che esempio ci diamo a minorenni che seguono la dirette?!” ha scritto un altro. Insomma spettatori parecchio indignati che si chiedono se non sia il caso di far uscire Edoardo dalla casa, per permettergli di ritrovare il giusto equilibrio.