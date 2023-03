Edoardo Tavassi dopo lo scontro con Sonia Bruganelli tira in mezzo Antonella: perchè lo attaccano

Nella notte Edoardo Tavassi si sfoga e spiega che cosa pensa del durissimo attacco di Sonia Bruganelli

Dopo il faccia a faccia durissimo che c’è stato nel corso della puntata del Grande Fratello VIP del 2 marzo 2023, nel corso della notte, Edoardo Tavassi si è sfogato con i suoi amici, parlando di quello che è successo con Sonia. La Bruganelli ha detto di tutto sul suo conto: ha detto che è un grande manipolatore, che a causa sua alcuni dei compagni di viaggio si sono persi strada facendo, seguendo il suo treno e dimenticandosi le loro personalità. Lo ha anche accusato di essere uno che vive di reality ( ricordiamo che prima del GF VIP ha fatto solo l’Isola dei famosi). Poi quando Edoardo le ha fatto notare che forse si ferma al canale 54 e che il 55, Mediaset Extra che trasmette il GF VIP, lei non lo segue, la Bruganelli ha sbottato: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo [del Grande Fratello, ndr] ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu.”

E ancora: “ Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi nella notte dopo la diretta del GF VIP

Edoardo è convinto che la Bruganelli attacchi lui per via del rapporto che c’è con Antonella, che è una delle sue favorite: “Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. “

E ancora: “Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande Fratello. Lei no. Sonia potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un c***o”.

Molto turbata da quello che è successo nella diretta del GF VIP anche Micol Incorvaia che ha cercato di difendere Edoardo, senza però riuscirci. Alla fine della diretta, parlando con Tavassi e con l’altro Edoardo, ha manifestato la sua volontà di lasciare il Grande Fratello VIP 7, stanca del fatto che in questo reality si parli solo di cose negative.