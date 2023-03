Signorini dà del maleducato a Donnamaria: il padre entra in casa e non spende una parola

Signorini ha usato della parole durissime contro Donnamaria ma suo padre non lo ha minimamente difeso

Non una parola una. Va bene che quando sei in diretta, hai difficoltà nel capire che cosa è meglio dire e che cosa no. Però se sei al Grande Fratello VIP e se il conduttore ha insultato tuo figlio dandogli del maleducato forse, una parolina la puoi spendere. Non necessariamente per andare contro, ma forse per far notare che tuo figlio, lo hai educato nel migliore dei modi. E’ quello che è successo nel corso della puntata del GF VIP in onda il 2 marzo quando Alfonso Signorini, ha fatto un pippone contro Donnamaria e non solo. La colpa di Edoardo? Quella di voler giustamente dire la sua e difendersi invece che stare zitto, dopo che l’opinionista Sonia Bruganelli ha offeso mezza casa. Perchè se dai del manipolatore al Tavassi, e dici che tutti gli altri sono i suoi burattini, che non contano nulla ai fini del gioco essendo dei personaggi marginali, allora stai offendendo gli altri, non solo dicendo la tua sul Tavassi.

Le parole di Signorini su Donnamaria e non solo

“Basta! Donnamaria basta! Mi costringete a togliervi la parola! Se ti dico stai zitto, stai zitto. Punto. Chi è che guida il programma? Sei tu? Vuoi venire al mio posto? Ma che è ‘sta roba? Ma a casa tua non ti hanno insegnato l’educazione? Ma dove siamo? Anche basta! Ecco quando parlo di clima avvelenato. Siete profondamente maleducati quando fate così. Lasciateci lavorare! A questo punto parlate quando io vi do la parola. Sono un dittatore? Mettetela così“ sono state queste le parole di Signorini contro il Donnamaria. Parole molto pesanti. Peccato che il padre di Edoardo, entrato dopo questa sceneggiata nella casa, non abbia pensato bene di alzare la sua manina e dire: “fermi tutti un attimo, vorrei solo ricordare che mio figlio è una persona educata”. Abbiamo ascoltato un panegirico senza senso, vuoto, che non è stato di nessun aiuto a Donnamaria, anzi. Lo ha messo in crisi anche nel rapporto con gli altri, visto che il padre lo ha invitato a stare in guardia da tutti, sottolineando che tutti mentono in quella casa.