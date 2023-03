Amici 22 spoiler: 15 posti per il serale, ecco chi è passato e chi è stato eliminato

Il 12 marzo 2023 andrà in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22: ecco chi passa al serale, ci sono solo 15 posti. Spoiler e anticipazioni

A causa di quello che è successo nell’ultima settimana, con le anticipazioni di Amici 22 c’è stata un po’ di confusione. Ricordiamo quindi alcuni passaggi fondamentali: oggi, 5 marzo 2023, andrà in onda la puntata di Amici 22 che era stata registrata prima del 24 febbraio ( prima quindi della morte di Maurizio Costanzo, e questo lo diciamo perchè in tv il 5 marzo, si vedrà una Maria de Filippi non turbata dalla notizia devastante della sua perdita). Venerdì 3 marzo, è stata invece registrata l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda il 12 marzo. Dopo di che Amici ci aspetta solo in prima serata al sabato sera.

Oggi quindi non vogliamo parlavi di quello che accadrà nella puntata odierna, che vedrà di importante, due eliminazioni, quella di Paky e quella di Ezkal ( il cantante di Rudy entrato da pochissimo avrà modo, qualora lo volesse, di tornare ai casting il prossimo anno). Vogliamo invece parlarvi di quello che accadrà domenica prossima, con la puntata più importante degli allievi di Amici, quella che sancisce il passaggio di ballerini e cantanti al serale. Maria de Filippi ha rivelato a inizio puntata, che i posti a disposizione sarebbero stati 15. I ragazzi e le ragazze rimasti nella scuola, erano 17. Per cui è iniziata una nuova gara, sia per confermare le maglie dorate che si erano conquistate in precedenza, che per avere le nuove maglie. Vi raccontiamo dunque tutto quello che accadrà nella puntata di Amici 22 del 12 marzo.

Spoiler e anticipazioni Amici 22: chi passa al serale

La gara inizia con la spiegazione del regolamento: sono tutti a rischio, anche quelli che hanno già la maglia del serale. Maria spiega che si deve ottenere una media dell’otto con i voti dei professori per conquistare la maglia.

Inizia quindi la prima manche con le esibizioni di tutti e 17 gli allievi che sono rimasti nella classe di Amici. In questo caso a passare e a conquistare la maglia sono: Angelina, Maddalena, Isobel e Federica. Per loro dunque una sola esibizione, avendo conquistato subito la maglia. Nella seconda manche passano invece Aaron, Wax e Mattia. A seguire conquistano la maglia Alessio, Piccolo G e Ramon. Ricordiamo che i voti sono stati dati da tutti gli insegnanti, per cui è chiaro che le classifiche sono state diverse. Ultime sfide e ultimi posti per il serale: passano Samu, Cricca, NDG, Megan e Gianmarco. Queste prove hanno anche permesso ai ragazzi di farsi un’idea sui voti degli altri coach e non solo su quelli dei loro insegnanti.

Viene segnalato che nella puntata ci saranno diversi scontri in particolare tra Rudy e Lorella Cuccarini, a detta del coach di canto infatti, a meritare davvero il serale, sarebbero stati solo in 10, non di più. Come avrete notato, mancano due nomi all’appello, sono i nomi delle due persone che lasciano la scuola, ma con una sorpresa.

Niveo e Benedetta non hanno la maglia del serale di Amici 22

Il cantante di Lorella Cuccarini alla fine è stato il solo a non avere la maglia, e questo ha un po’ deluso i fan di Niveo. Ma in realtà è un atteggiamento coerente quello degli altri prof che hanno sempre manifestato dubbi e perplessità sul cantante, sempre protetto invece dalla Cuccarini. In destino diversi invece aspetta Benedetta, come un po’ tutti immaginavano. La mossa di Raimondo Todaro è stata parecchio “sgamabile”. Era evidente che Benedetta non sarebbe mai entrata nel serale, per tanti motivi ma che fosse lì per altri scopi. E lo scopo è quello di vederla ballare con Mattia Zenzola che altrimenti, non avrebbe avuto modo di fare dei passi a due. E invece succederà perchè Benedetta, entra nel cast dei ballerini professionisti di Amici 22 ma con una particolarità. Vivrà nella casetta di Amici, come ha fatto nell’ultimo mese, in modo da poter ballare con Mattia senza problemi.