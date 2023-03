Censure e ordini dall’alto nella casa del GF VIP: via parolacce e volgarità, la confessione di vipponi

Regna la pace nella casa del Grande Fratello VIP ma nulla è come sembra: ecco che cosa sta succedendo e gli ordini arrivati dal confessionale

Vi avevamo già detto ieri che nella casa del Grande Fratello VIP 7 da oltre 48 ore si respirava un’aria diversa. Un clima di pace, amore e gioia infinita surreale, rispetto a quello che si era visto nelle settimane, anzi in questi ultimi 6 mesi di gioco. Non tutta farina del loro sacco, come molti spettatori, che amano il GF VIP e seguono i concorrenti sul canale 55, avevano intuito. Sembrerebbe sempre più veritiera l’indiscrezione lanciata dal Fatto quotidiano, secondo cui sarebbero arrivati ordini ben precisi dall’alto. La sospensione della replica del GF VIP 7 su La5 era solo la punta dell’iceberg di questa vicenda. E lo hanno rivelato gli stessi concorrenti. E’ vero che la regia cerca di censurare tutto, è vero che i vip stanno attenti a quello che dicono ma è altrettanto vero che sono ripresi h24 per cui alcuni di loro, si sono lasciati andare a delle considerazioni che ci hanno permesso di capire che cosa sta accadendo nella casa del GF VIP. Tra gli altri, anche Luca Onestini che nelle ultime ore ha parlato con i suoi compagni di viaggio spiegando che in confessionale ci sono state delle richieste molto esplicite: niente parolacce, niente volgarità, niente discussioni, niente litigate avvelenate come quelle che si erano scatenate nei giorni precedenti. Non solo.

Censura nella casa del GF VIP?

I telespettatori che commentano e seguono in diretta il Grande Fratello VIP 7 hanno notato anche altro. Ieri pomeriggio la produzione ha fornito giochi e strumenti per trascorrere tutta la giornata all’insegna del divertimento, e provare anche a distrarre i concorrenti rispetto alla solita routine. Il pubblico ha poi notato un lavoro di regia e di censura diverso rispetto al solito. Niente immagini con concorrenti che magari discutono ma solo inquadrature nei momenti morti o di vipponi che stanno dialogando in pace e serenità. C’è persino chi pensa che la regia stia censurando alcuni concorrenti in particolare. Molti fanno notare che Edoardo Donnamaria ad esempio, si veda ben poco, rispetto al solito, forse in seguito ai tanti atteggiamenti poco sani che ha avuto nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Vedremo che cosa accadrà nella puntata di stasera del GF VIP: Alfonso Signorini farà finta di nulla oppure dirà qualcosa in diretta? Un po’ tardi comunque per accorgersi della deriva che questo reality aveva preso, visto che da mesi, nella casa succedono episodi di cui davvero avremmo fatto tutti a meno. Inutile espellere dei concorrenti per una mezza bestemmia, se poi in casa, succedono cose molto molto più gravi.