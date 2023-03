Rivoluzione Amici 22: Maria sceglie tre nuovi giudici

Ecco chi sono i tre giudici del serale di Amici 22: Maria de Filippi cambia tutto

Un bel cambiamento nella nuova stagione di Amici 22 con il serale alle porte. Maria de Filippi rivoluziona il cast e nella giuria, vedremo tre giudici nuovi di zecca! Ieri infatti sono stati annunciati dai canali Witty del programma di Canale 5 i tre nuovi giudici. Si era detto che probabilmente in questa edizione non ci sarebbe stato spazio per Stefano de Martino, Stash ed Emanuele Filiberto e infatti, si cambia radicalmente, anche se vedremo nuovamente tre uomini nella giuria del talent di Canale 5. Ieri quindi l’annuncio ufficiale. I giudici del serale di Amici 22 sono: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè ( lo stesso ballerino nato e cresciuto nella scuola di Amici, lo stesso ballerino che secondo alcuni insegnanti non avrebbe mai fatto strada nel mondo della danza!). Un trio del tutto nuovo che potrebbe regalare anche molte soddisfazioni.

Amici 22 il serale si avvicina e la giuria cambia radicalmente

Una bella novità quindi, anche perchè vedremo e sentiremo, si spera cose diverse. E ci auguriamo anche che Cristiano Malgioglio, sempre molto generoso e gentile con i concorrenti di Amici 22, tiri fuori un po’ di quella sana cattiveria che riserva anche ai protagonisti di Tale e quale show, visto che ci vuole un po’ di pepe anche nel talent di Canale 5. Michele Bravi da un talent è nato e adesso si ritrova a giudicare gli allievi di Amici, un altro talent ( se la memoria non ci inganna, era stato scartato ai casting di Amici in passato). Ma da anni ha un posto nella scuola, visto che Maria de Filippi apprezza molto il suo talento. Di Giuseppe Giofrè abbiamo molto poco da dire perchè quello che è lo ha dimostrato sui palchi di tutto il mondo ed è più che giusto, a 11 anni dalla sua partecipazione al talent di Maria de Filippi, che abbia anche un ruolo diverso. Si gioca in casa quest’anno per il serale ma chissà, magari ogni puntata ci sarà anche un ospite diverso per rimescolare le carte. Vedremo, anche perchè si sta avvicinando la registrazione della prima puntata del serale in partenza il 18 marzo. E vi terremo aggiornati, qualora ci fossero delle importanti novità.