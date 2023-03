Grande Fratello VIP 7: Edoardo Tavassi ammonito, ecco il video del gesto incriminato

Edoardo Tavassi è stato ammonito al Grande Fratello VIP 7 per un gesto inconsueto: ecco quale

Anche la puntata del 9 marzo 2023 di Grande Fratello VIP 7 si è aperta con una nuova ramanzina per i concorrenti. Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la casa ed ha subito bacchettato i suoi vipponi in quanto colpevoli di aver superato nuovamente i limiti della volgarità consentiti in questo reality. Come già vi abbiamo raccontato, Edoardo Donnamaria è stato squalificato per un discutibile gesto avvenuto ad ora di pranzo, per un panino. Ma anche Edoardo Tavassi si è dovuto sorbire una ramanzina da parte del conduttore.

Per Edoardo Tavassi, il motivo della strigliata era l’aver scagliato per terra una stecca da biliardo a seguito di una sconfitta in una partita fra coinquilini. Il gesto ha così turbato il Grande Fratello che è dovuto ricorrere ad una comunicato ufficiale…

Grande Fratello VIP 7: Edoardo Tavassi ammonito, il video del gesto incriminato

Grazie all’instancabile seguito che alcuni dei concorrenti hanno presso il social Twitter, siamo riusciti rapidamente a risalire ai video che ritraggono il grave gesto messo sotto accusa da Alfonso Signorini. Dalle immagini, però, il tutto non sembra così grave: il vippone ha perso una partita a biliardo e come atto goliardico ha scagliato la stecca per terra per simulare un gesto di forte rabbia. Per altro, la suddetta asta non aveva alcun obiettivo nella sua traiettoria.

Sbrocco di Tavassi con lancio della stecca da biliardo per aver perso contro Luca.. e il ricordo va subito al lancio degli scacchi🤭⚰️Luca vuole raccontarlo a Daniele va vede dall’obló che sta riposando con Oriana e non disturba👼🏻🖤 #GFvip #incorvassi #LucaOneGFVip #oriele pic.twitter.com/2SZKPT3Mc6 — 𝓢𝓮𝓡𝓰𝓲𝓞˜🇮🇹🦂🇪🇸 (@Sergio24101) March 7, 2023

Uscendo dalla stanza, ha esclamato: “E dov’è sto c*zzo di accendino?” in quanto di lì a poco si sarebbe diretto fuori per andare a fumare. “E non voglio vedere più questo tavolo! Che gioco infame!“. E la faccenda si è chiusa qui.

Grande Fratello VIP 7: Edoardo Tavassi ammonito, le parole di Alfonso Signorini

“Dopo i numerosi richiami sia di Grande Fratello, sia del sottoscritto” – legge Alfonso Signorini, nella busta con il provvedimento preso dalla redazione – “Ci aspettavamo un comportamento consono su quello che ci eravamo detti. Specialmente da te, visti i precedenti. Purtroppo, martedì scorso, durante una banale partita di biliardo, hai compiuto un gesto inconsulto e aggressivo: scaraventare per terra una stessa da biliardo. Un gesto accompagnato, per altro, da una volgare imprecazione. Non è ammissibile che tu abbia continuato a tenere un atteggiamento che in questo programma non può più essere tollerato. Per questo motivo su sei ammonito”. Ad Edoardo Tavassi è stata data l’ultima chance.

Ovviamente gli spettatori del programma questa ammonizione fine a se stessa non è andava affatto giù e sono in moltissimi gli utenti Twitter che stanno trovando assurde queste nuove restrizioni su comportamenti e l’uso di parolacce. Anche la sorella, Guendalina Tavassi, ha pubblicato frasi di sdegno sull’accaduto nelle sue storie di Instagram.