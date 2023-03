Manila Nazzaro racconta del grave problema al seno ma nasconde altro a Milena Miconi

Per la prima volta Manila Nazzaro confida del grave problema al seno che ha affrontato di recente ma non dice tutto

“Ce l’abbiamo sempre fatta” dice Manila Nazzaro incontrando Milena Miconi nel giardino del GF Vip. Sono legatissime e Manila Nazzaro per la prima volta confida a tutti che ha avuto un grave problema al seno, rivela alla sua Milly che ha dovuto operarsi. Sembra chiaro il riferimento dell’ex Miss Italia sul problema al seno e questo preoccupa subito la Miconi. C’era lei con Manila quel giorno in clinica, in attesa con lei per tre ore, forse durante un controllo. Poi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ma credeva fosse tutto risolto, che Manila non avesse alcun problema al seno. Invece, alla domanda di Alfonso Signorini: “Ci racconti cosa è successo in quella clinica” la Nazzaro dice poco ma dice tutto. “Io ho avuto un problema al seno piuttosto grave. Ho dovuto operarmi però adesso va tutto bene”. Milena Miconi si spaventa, le chiede se adesso va davvero tutto bene.

Manila Nazzaro non dice tutto a Milena Miconi nell’incontro al GF Vip

La vippona vorrebbe sapere tutto ma non c’è tempo per altre domande e forse la Nazzaro non desidera nemmeno dare altre risposte. Le porta i saluti di tutto il loro gruppo di amici, le racconta che Matilde Brandi è felice con il suo nuovo compagno, che tra loro ci sono stati sviluppi importanti. Le dice che a casa stanno tutti bene, che non deve preoccuparsi perché suo marito è un papà perfetto. Le chiede di sorridere, non le dice di smettere di pulire tutto perché sa che non lo farebbe, perché è generosa, perché è anche questo il suo modo di occuparsi e preoccuparsi degli altri.

“Quando uscirai troverai qualcosa di cambiato perché tu sai che se non è Matilde sono io…” dice Manila Nazzaro poco prima di andare via dal giardino. Milena cerca di interrogarla con gli occhi ma la Nazzaro sorride e dice che poi le racconterà tutto. Sono amiche, è bastato poco per capirsi ma Manila Nazzaro non ha detto nulla sulla storia d’amore finita con Lorenzo Amoruso. Sa che poi non avrebbe potuto spiegare tutto per non farla preoccupare ma forse non ha voluto dire nulla nemmeno al pubblico. Ma ormai è da tempo che il gossip e i fan sanno bene che l’amore è finito.