Lorenzo Amoruso: sala operatoria e Isola dei famosi ma non dice nulla su Manila

Lorenzo Amoruso racconta dell'operazione che deve subire, si parla di lui all'Isola dei famosi, non una parola su Manila Nazzaro

Da due giorni si parla della separazione tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, ma la coppia o ex coppia non dice nulla e il gossip si ingigantisce. Lui parla di tutto tranne che di Manila Nazzaro, resta a Firenze e salta fuori il suo nome per la prossima edizione de L’Isola dei famosi. Non è tutto perché Lorenzo Amoruso racconta anche di alcuni problemi di salute, presto entrerà in sala operatoria, nulla di grave, ha un lipoma e lo deve togliere. Racconta un po’ di tutto della sua vita ma l’ex calciatore non parla mai, non parla più, della donna che ha amato per 5 anni. C’è chi dice che la loro crisi sia insanabile, che se non si sono più sposati è perché hanno capito che la loro storia non potrà durare per sempre. C’è chi pensa invece che sia tutto finto, che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stiano facendo di tutto per accendere i riflettori, per rendere interessante la loro coppia in vista della partenza per L’Isola dei famosi.

Lorenzo Amoruso tra i naufraghi in Honduras?

Al momento è solo una ipotesi, il nome di Amoruso è apparso nella lista dei probabili naufraghi di Ilary Blasi ma non c’è una lista ufficiale, è ancora presto. Però qualche pensiero sulla finta crisi lo stanno facendo in tanti. Come sempre solo il tempo dirà la verità.

Intanto, mentre Manila Nazzaro prosegue con i suoi nuovi progetti di lavoro, Lorenzo Amoruso fa sapere che deve fare una incisione sulla gengiva, è stato dal dentista e deve subire questo piccolo intervento. Una prima cicatrice a cui se ne aggiungerà un’altra, sulla fonte. Era convinto di avere una ciste e invece il medico gli ha detto che si tratta di un lipoma e che per toglierlo bisogna andare in sala operatoria. Una cosa che non desta preoccupazione, ma se Lorenzo Amoruso ha tempo e voglia di raccontare ogni dettaglio della sua vita sui social perché non parla mai di Manila? Che abbiano ragione i soliti pettegoli che pensano che Manila e Lorenzo stiano solo attirando l’attenzione per il reality show in arrivo dopo il GF Vip?