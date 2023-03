Anche Carmen Russo fatta fuori dal GF VIP? La risposta piccata sui social

Carmen Russo è stata cacciata dal Grande Fratello VIP Night? La risposta della vippona sui social

Aria di grandi cambiamenti nello studio del Grande Fratello VIP e non solo…Come avrete sicuramente visto, dopo la decisione di Piersilvio Berlusconi di cambiare totalmente linea, anche gli ex concorrenti, sono spariti dallo studio del Grande Fratello VIP, fatte le dovute eccezioni. Ed è sparito anche lo spazio dedicato al balletto finale con gli ex concorrenti protagonisti. Per cui improvvisamente è sparita anche Carmen Russo che era stata sempre presente con le sue coreografie sin dall’inizio di questa edizione del reality. E’ stata fatta fuori dal GF VIP? E’ la domanda che in tanti si fanno e Carmen Russo ieri ha deciso di rispondere sui social a chi le chiedeva delucidazioni in merito anche perchè, come spesso succede in questi casi, sono state fatte moltissime ipotesi e allora la ballerina, ha voluto tagliare la testa al toro e spiegare in prima persona che cosa sta accadendo.

Carmen Russo fuori dal GF VIP? Le parole della ballerina

Ieri pomeriggio quindi, in attesa di prendere la piccola Maria di ritorno da scuola, Carmen Russo era in macchina con Enzo Paolo Turchi e insieme hanno scherzato su quello che si diceva appunto sulla assenza della ballerina dal GF VIP. Carmen ha subito spiegato che non è stata cacciata: “Mi sto riposando, ma non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello! Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i vipponi non vanno più in studio perché ci sono state un po’ di restrizioni [“si sono comportati male” fa eco Enzo Paolo Turchi, ndr] quindi non vanno e non gli permettono di fare lo show al GFVip Night. Di conseguenza anche io che sono la coreografa dei vipponi ho preso una settimana di vacanza. Anche la prossima forse, non lo so“. Carmen Russo è stata vaga visto che forse neppure lei sa quello che succederà nei prossimi giorni ma ha voluto fare delle precisazioni e mettere anche i puntini sulle i.