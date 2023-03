Daniele dal Moro potrebbe lasciare il GF VIP 7: “Mi fanno lasciare il gioco”

Daniele dal Moro potrebbe abbandonare la casa e non per sua volontà ma per richiesta degli autori

Nelle ultime ore Daniele dal Moro si è isolato rispetto al gruppo e ha cercato di prendersi i suoi spazi, visto che non sta affrontando un bel momento. Tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 hanno compreso il suo momento di sconforto e hanno cercato a loro modo, di stargli accanto. Lo ha fatto anche Oriana Marzoli, che ha provato a riavvicinarsi a Daniele, anche solo per chiedergli come stesse. Il veneto non l’ha presa benissimo. Le ultime ore in casa, dopo la squalifica di Edoardo, non sono state semplici per nessuno, neppure per Daniele che si sente male. Quando per l’ennesima volta Oriana ha provato a chiedere a Daniele come stesse, il concorrente veneto ha provato a spiegarle che le cose non vanno affatto bene e che probabilmente, per lui si avvicina la squalifica o un ritiro volontario. I telespettatori del GF VIp da giorni fanno notare che gli atteggiamenti avuti da Daniele, nella casa, non sono meno gravi di quelli avuti da Edoardo Donnamaria e che per questo si aspettavano anche per lui un provvedimento.

Daniele dal Moro lascia la casa del GF VIP 7?

Quando Oriana ha provato a chiedere a Daniele che cosa avesse, il concorrente ha commentato: “Sì oggi non è giornata. Non sto bene! Sì mi sento male te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta. Cosa? Ma che vuoi? Sto male e non sto qui a spiegarti cosa, anche perché non devo farlo.”

E ancora: “Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco! Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco“. I concorrenti sono ormai tenuti d’occhio anche da parte del team medico che lavora per la loro tutela, gli stessi che, secondo alcune indiscrezioni, avevano consigliato a Edoardo di lasciare il gioco, prima che fosse troppo tardi.

Daniele ha poi concluso il suo discorso con queste parole: ” Fuori quello che succede è responsabilità solo mia, qui dentro la responsabilità ricade anche su altri. Quindi capisci perché mi hanno detto che se la situazione va avanti mi fanno lasciare il programma”.