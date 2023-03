Antonella Fiordelisi dorme vicino ai boxer di Edoardo Donnamaria e svela di cosa odorano

Antonella Fiordelisi dorme con i boxer di Edoardo Donnamaria al suo fianco...

Antonella Fiordelisi ha passato i suoi primi giorni nella casa del Grande Fratello VIP 7 senza Edoardo Donnamaria e, come tutti avevamo immaginato, è sopravvissuta! Ce l’ha fatta e questa sera sarà certamente una delle protagoniste della puntata del reality di Canale 5 anche se forse non ci saranno per lei piacevoli sorprese, visto che Edoardo, non dovrebbe avere modo di incontrarla. Le anticipazioni hanno rivelato che per Antonella, in vista del suo compleanno, ci sarà una dolce sorpresa, forse un familiare o qualcuno di speciale, ma difficilmente vedremo un incontro con il Donnamaria, a meno che la linea di Piersilvio, non cambi di nuovo…In ogni caso Antonella sta vivendo tra alti e bassi, questi giorni senza Edoardo e a consolarla, ci sono degli oggetti che ha tenuto. Una felpa che ha indossato, poi la foto che è diventata una sorta di altarino commemorativo. Ma ci sono soprattutto i boxer del Donnamaria che Antonella conserva in modo geloso e che porta in giro per tutta la casa. Ci dorme anche, ma non li indossa, li tiene al suo fianco, come se Edoardo fosse lì, insieme a lei. Non a caso, alcune vippone in queste ore, hanno anche un po’ preso in giro Antonella per queste sue “manie”.

Antonella Fiordelisi e i boxer di Edoardo Donnamaria

Dicevamo che gli altri vipponi si stanno un po’ divertendo con queste scelte di Antonella che ha anche detto di aver chiesto un cartonato di Edoardo, in modo da averlo sempre vicino. Edoardo Tavassi e le altre ragazze hanno fatto notare che questa cosa sta forse sfuggendo un po’ di mano e che quell’altarino è un po’ inquietante, come anche la scelta di dormire con i boxer accanto a lei. E non finisce qui, sui social infatti, molti spettatori dicono di aver sentito Antonella dire che i boxer del suo fidanzato, profumano di merluzzo…Un’altra cosa che ha scatenato l’ilarità di molti spettatori…

I commenti su Twitter non mancano: “Antonella è troppo cringe, potrebbe prendere ossigeno da una sua maglia, camicia, invece no dai boxer…”.