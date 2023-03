Compleanno dolce amaro per Oriana: Daniele non si sbilancia, ship lontana

Un riavvicinamento ma solo a metà per Oriana e Daniele nella notte del compleanno della Marzoli: le ultime news dal GF VIP

Molti fan degli #oriele hanno pensato che la lunga notte di festa dedicata a Oriana Marzoli, potesse finire nel migliore dei modi, con un bel riavvicinamento tra Daniele e la venezuelana. In effetti qualcosa c’è stato ma niente fuochi d’artificio per i due. Oriana e Daniele, dopo la festa e i balli, hanno passato del tempo insieme, cercando ancora una volta di chiarirsi e parlare. Daniele le ha spiegato il suo punto di vista, come sempre parlando del fuori, di quello che lui vive lontano dalle telecamere e le ha anche detto che da 4 anni non ha una fidanzata. Forse anche per questo non riesce a riconoscere i sentimenti o forse anche per questo ha paura di tutto. Per alcuni spettatori in realtà, quelle di Daniele, sono solo le scuse di chi non vuole ammettere in maniera limpida di non essere interessato a una ragazza, per un semplice motivo: perchè non le piace. E il pubblico che segue il Grande Fratello VIP 7 si divide anche su alcuni atteggiamenti che Daniele mostra. Ieri ad esempio durante la festa, erano tutti felici e ballavano, contenti per Oriana e per il suo compleanno, anche per permetterle di passare una serata diversa. Daniele era il solo che sembrava scocciato e annoiato. Poi però i due nel corso della notte si sono avvicinati e qui il pubblico è tornato a dividersi, con i fan degli #oriele che hanno sottolineato, come Oriana faccia stare bene Daniele in un modo in cui nessun altro riesce a fare. Insomma i pareri sono molto discordanti, anche se ormai pensano quasi tutti che tra Oriana e Daniele, difficilmente potrebbe nascere qualcosa fuori dalla casa, visto che i caratteri dei due componenti di questa “coppia” sono, a detta di molti, totalmente incompatibili. Daniele dal canto suo ha spiegato a Oriana che fuori non ha lo stesso carattere, non è così irascibile e non si arrabbia così facilmente, che adesso è anche molto provato dai sei mesi di reclusione. Il problema è che Oriana resta sempre la stessa, quella che abbiamo visto in casa e forse non tutti sono pronti ad avere una bomba di questo genere accanto.

La chiacchierata sotto il tavolo di biliardo

I fan hanno notato un momento in particolare della serata di ieri che ha visto Oriana e Daniele protagonisti. I due si sono messi a chiacchierare, per volontà di Oriana, sotto il tavolo da biliardo. Oriana si è detta dispiaciuta perchè non le piace vedere Daniele che sta sempre male, non le piace passare tutto il tempo a litigare e il Dal Moro le ha dato ragione. Ma non c’è stato altro. Ed è per questo che molti credono che questa storia, non decollerà mai. Altri fan della coppia invece hanno fatto notare quanto sia stato dolce Daniele a mettersi sotto il tavolo con Oriana, una cosa che sicuramente lui non avrebbe mai fatto.