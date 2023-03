Il cantante mascherato 2023: 12 maschere per il sabato sera di Rai 1, chi sono i vip sotto le maschere?

E' tutto pronto per la prima puntata de Il cantante mascherato 4: chi si nasconde sotto la maschera? Ecco tutte le maschere e le ipotesi sui vip de Il cantante mascherato 2023

Siete pronti per tornare a sentire la frase “giù la maschera, giù la maschera”? Manca pochissimo, il 18 marzo 2023 andrà in onda la prima puntata de Il cantante mascherato e per la prima volta vedremo su Rai 1 le dodici maschere che sono state scelte da Milly Carlucci per questa quarta edizione del programma. Una quarta edizione che a differenza di quanto successo in passato, andrà in onda al sabato. La sfida quindi è come Amici, con il serale del talent di Canale 5. Per sfidare Amici, si tirano fuori gli artigli, si spera. E si spera anche che il cast non sarà composto da vip semi sconosciuti che tra l’altro, sono sgamabili fin dal giorno 1. Per il momento pochissimi indizi sulle maschere e anche sui vip che potrebbero essere in gara in questa quarta edizione del Cantante mascherato. Siete curiosi di sapere qualcosa in più su questa nuova stagione? Vi ricordiamo che in giuria oltre ai veterani Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, ci saranno anche Christian de Sica e Serena Bortone, due novità. Poi anche Iva Zanicchi che lo scorso anno c’era stata in alcune puntate in “supplenza”.

Il cantante mascherato 2023: il Cigno imperiale, chi è?

Presentando la maschera del cigno, Milly Carlucci ha fatto notare che si tratta di una maschera molto molto elegante. Ma forse sotto il costume del cigno, non ci sarà un solo vip…“Questa maschera è un Cigno, un cigno imperiale perché ha la corona. Dentro ce ne possono essere quattro, cinque, sei, due.. Chi può dirlo!“.

C’è persino chi pensa che nella maschera di cigno ci potrebbero essere anche tre persone. Determinante potrebbe essere l’indizio della corona, che significato ha?

Il cantante mascherato 2023: chi è Stella?

“La Stella! Sarà una Stella Cometa perché avrà una coda. Una Stella stellare“ anche in questo caso, sono pochissimi gli indizi di Milly Carlucci. Il pubblico che ama il programma di Rai 1 dopo aver ascoltato le parole della conduttrice ha iniziato a pensare che sotto la maschera di stella ci sarà una donna e magari Valeria Marini, visto che la soubrette dice sempre “baci stellari ” e altre frasi legate alle stelle. Sarà davvero lei, così banale?

Il cantante mascherato 2023: chi è Cricetina?

Sembrerebbe esserci una donna anche sotto la maschera di Cricetina ma tutto può succedere… “Queste orecchie appartengono a un criceto! Una cricetina! Ha la gonnellina!“ queste le uniche parole che hanno accompagnato la carta di Cricetina presentata pochi giorni fa da Milly Carlucci. E’ chiaro che per conoscere maggiori dettagli dovremo attendere almeno la prima puntata de ll cantante mascherato 4.

Il cantante mascherato 2023: chi è lo Scoiattolo nero?

Si era pensato a una puzzola in un primo momento, vedendo il costume ma Milly Carlucci ha spiegato che una delle maschere de Il cantante mascherato 4 sarà scoiattolo nero. “Questo è un abito fluente e ricco, il personaggio è Scoiattolo Nero! Non è una puzzola! Lo scoiattolo nero è un animale che esiste, è uno scoiattolo italiano. Anzi, vi consiglio di andare a scoprire a quale regione appartiene lo scoiattolo nero, è molto interessante“ ha detto la conduttrice di Rai 1. Basta fare una rapida ricerca on line per scoprire che, lo scoiattolo nero: “è una specie appartenente alla famiglia degli Sciuridae, endemica di Calabria e Basilicata”. Un vip del sud, lucano o calabrese? O meglio una vip, visto che potrebbe essere una donna…

Il cantante mascherato 2023: chi è Cavaliere?

“Questa è un’altra maschera, come abbiamo già detto non ci sono solo animali parlanti. Lui è un Cavaliere! Un cavaliere veneziano del ‘700, poi ci sono dettagli che cambieranno. Ora la parrucca l’ha in alto, ma magari in onda l’avrà in basso“ con queste parole Milly Carlucci ha presentato cavaliere. Il costume sembrerebbe perfetto per un uomo ma non è detto che ci possa essere un vip maschio. Molti fan del programma hanno pensato che magari è una persona legata a una classe sociale importante, più che un cantante, pensano che possa essere un attore…

Il cantante mascherato 2023: chi è Porcellino?

Una maschera che potrebbe piacere molto ai bambini quella di Porcellino. “Questo è il Porcellino vestito come un bimbo anni Cinquanta col suo cappellino e l’elichetta. Simpatico, carino, riserverà tante sorprese“ ha detto Milly. Molti fan del programma hanno pensato che forse sotto quel costume, ci possa essere almeno un duo. Forse il look dovrebbe farci pensare a un indizio anagrafico, a un modo di vestire del vip che è Porcellino quando era bambino?

Il cantante mascherato 2023: chi è Ippopotamo?

Tornando nel mondo degli animali, sul palco del Cantante mascherato alla sua quarta edizione su Rai 1, vedremo anche Ippopotamo. Va detto che il costume non ricorda quello dell’animale anzi. Vedremo infatti un vip che è un ippopotamo vestito da Elvis… “La domanda sostanziale è: da che cosa è vestito, perché è vestito così, che abito è questo? Una domanda aperta perché in questo abito c’è una citazione. L’abito è così bello!“ ha detto Milly. Vedendo la passione del vip per Elvis Presley , è chiaro che il costume indossato da Ippopotamo sia quello della stella della musica mondiale, sono state fatte anche delle ipotesi e tra i nomi, circola quello di Mal.

Il cantante mascherato 2023: chi è Riccio?

Anche con Riccio si resta nel mondo degli animali. “Chi sono? Un riccio! Non un porcospino. Questo animale è spinoso quando si chiude, ma tenero perché la pancia è tenerissima. Ha un musino così dolce“ ha spiegato Milly Carlucci. Verrebbe da pensare a un vip uomo ma non si esclude che possa essere una donna. Una cosa è certa: trattasi di una maschera molto elegante.

Il cantante mascherato 2023: chi è Rosa Rossa?

Dagli animali ai fiori. Sul palco del Cantante mascherato arriva anche Rosa Rossa. “Parlando di una maschera potenzialmente femminile, ma non vi dovete dimenticare che sotto una maschera femminile potrebbe esserci un uomo. Ma diciamo che il nome della maschera è femminile perché è una Rosa Rossa! Ma chi potrebbe dire se sotto non c’è un uomo“ ha detto Milly Carlucci. Pochissimi gli indizi anche solo per provare a capire: una citazione, una passione per le rose? Un riferimento a una canzone o a un film?

Il cantante mascherato 2023: chi è Ciuchino?

Altra maschera che potrebbe piacere ai bambini davanti alla tv è quella di Ciuchino, anche qui si torna nel mondo degli animali con un asinello sul palco del Cantante mascherato 4. “Chi sono? Un Ciuchino! Un ciuchino molto elegante. Ma lo sai che sono animali intelligentissimi? Ha pure i baffi! Quella [dell’asino che non sa niente, ndr] è tutta falsità. Alberto Angela? Chi lo può dire” ha detto la Carlucci ma ci sentiamo di escludere in modo categorico la possibilità che Alberto Angela sia nasconda sotto la maschera di Ciuchino ecco…Il fatto che Ciuchino indossi una coppola ha creato una idea nel pubblico: forse un personaggio siciliano? E c’è persino chi pensa che Ciuchino possa essere il ballerino di Ballando, Vito Coppola, di ritorno da Londra dopo la versione inglese di Ballando con le stelle.

Il cantante mascherato 2023: chi è Squalo?

Passiamo al mondo del mare, con Squalo, un altro dei protagonisti de Il cantante mascherato. “La nuova maschera è lo Squalo vestito di gessato, in doppiopetto, col cappello anni Cinquanta, non è male“ ha raccontato Milly. Potrebbe essere Paolo Belli? Lo stile lo ricorda moltissimo.

Il cantante mascherato 2023: chi sono i Colombi?

Potrebbero essere almeno due, se non tre, i vip sotto la maschera dei Colombi. Chi ci sarà? “Questa maschera è bella, elegante e poetica: sono i Colombi” – ha detto la conduttrice de Il cantante mascherato 4– “Può essere una persona, possono essere due, tre, quattro, non si sa! Loro sono bellissimi“. Quando la voce fuori campo ha ironizzato “sono un po’ troppo bianco azzurri” lei si è messa a ridere. Forse un riferimento alla Lazio, la squadra di calcio ?

E voi vi siete fatti un’idea su queste maschere e sui vip che ci saranno sotto i costumi? Di certo da sabato sera sentiremo fare dei nomi assurdi nel programma di Rai 1 ma è ormai chiaro a tutti, visto il budget ridotto dello show della Carlucci, che ci si debba aspettare molto poco, per questo si spera anche che i giurati siano un po’ più concreti e con i piedi ancorati al pavimento e non si lancino in ipotesi senza senso.