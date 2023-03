Gaiele si sfoga con Luca Onestini: “non mi piaccio così, sono un insetto stecco”

Ha perso diversi chili Giaele da quando il Grande Fratello VIP è iniziato e a Luca confessa le sue paure e le sue paranoie

Sono mesi che i fan di Giaele fanno notare che la concorrente è molto molto magra, quasi ai limiti di quello che si possa definire qualcosa di preoccupante. Anche Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda su Canale 5 si è rivolto alla vippona invitandola a mangiare di più. Giaele ha spiegato che le si chiude lo stomaco per via dello stress, che le succedeva anche fuori, prima del GF VIP. Ieri sera, parlando con Luca Onestini, Giaele si è sfogata, parlando di come si sente davvero. Spiega al suo amico che non si sente di certo bene guardandosi allo specchio e vedendosi così magra. “Pensano che io voglio fare la dieta per vedermi magra e figa ma io non mi piaccio così magra” ha detto Giaele. Luca le ha chiesto se avesse mangiato almeno la pasta e la concorrente ha risposto che ha mangiato il suo solito piattino. Purtroppo lo stress non la sta aiutando e non riesce a fare una giusta alimentazione. Giaele ha fatto anche degli esami per assicurarsi di stare bene, anche perchè è la sola nella casa a essere dimagrita così tanto.

Lo sfogo di Giaele con Luca Onestini: “non mi piaccio”

La bella influencer ha spiegato che non si sente affatto bene con il suo corpo, anche se è così magra. Si sente davvero vuota: “Non ho più culo, non mi è rimasto nulla, solo le tette perchè sono finte” ha detto Giaele spiegando che si sente anche in imbarazzo quando deve mettere il costume per fare la doccia e che non si sente per nulla figa a essere così magra. Luca l’ha invitata a rasserenarsi e a provare a lasciare lo stress da parte, almeno in queste ultime settimane, per provare a recuperare l’appetito. “Tante volte, quando mi devo mettere in costume e farmi la doccia, mi vergogno perché dico, cavolo, sono un insetto stecco” queste le parole di Giaele che ha cercato conforto nella chiacchierata con Luca. Onestini le ha poi chiesto conferma delle analisi fatte e Giaele lo ha rassicurato dicendo che dal punto di vista medico è tutto ok, purtroppo c’è questa cosa dello stress che le impedisce di mangiare quanto dovrebbe e che le fa anche consumare le poche calorie che assume.