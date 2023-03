Giaele troppo magra, l’appello di Signorini: “Mangia”

Anche Signorini si è accorto di quanto Giaele è dimagrita e le fa una richiesta

Anche nella puntata del Grande Fratello VIP 7 del 13 marzo 2023, Giaele ha scampato la nomination! Non se lo aspettava, ha detto la concorrente, che spera di avere molti sostenitori all’esterno ma che allo stesso tempo sente anche la mancanza di suo marito, che da sei mesi non si è mai fatto vedere. “Ci spero sempre nella sorpresa” ha detto Giaele parlando con Alfonso Signorini. E forse anche per questo motivo la vippona continua a essere molto stressata e a dimagrire. Glielo ha fatto notare ieri anche Alfonso Signorini che si è detto preoccupato. Il conduttore del GF VIP ha invitato Giaele a mangiare di più. Che sia davvero magrissima, è sotto gli occhi di tutti, qualche settimana fa si era parlato di possibili problemi legati alla tiroide o altro ma a quanto pare Giaele sta bene, il suo unico problema, è che è molto stressata e quindi ha lo stomaco chiuso, come lei stessa ha confermato nella diretta del GF VIP di ieri. I fan di Giaele sui social, hanno più volte chiesto di assicurarsi delle condizioni di salute della vippona visto che lei magari da dentro la casa, non si rende conto di quanto è realmente dimagrita.

“Non mi aspettavo di stare tutto questo tempo qui dentro, credevo che sarei durata un mese e mezzo” ha detto Giaele in merito al fatto che in questo primo anno di matrimonio con Brad, alla fine si siano visti ben poco e lei abbia passato oltre sei mesi senza vederlo.

L’appello di Signorini a Giaele

Il conduttore del GF VIP quindi le ha chiesto di fare uno sforzo, in queste tre settimane che restano e di cercare di mangiare di più. “Stasera che portano la torta per il compleanno di Antonella, promettimi che te ne mangi una bella fetta” ha detto Signorini a Giaele che ha promesso che lo avrebbe fatto. Anche in questo caso però, forse ci si poteva accorgere prima di quanto Giaele fosse dimagrita…