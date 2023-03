Daniele dal Moro attacca il GF VIP: “Figli e figliastri, presto tutta la verità”

Daniele dal Moro si sbilancia dopo la squalifica dal Grande Fratello VIP 7 e promette di raccontare tutta la verità sui favoritismi fatti verso alcuni concorrenti

Non servivano le parole di Daniele dal Moro per sottolineare quella che è danni una ovvietà rispetto ai concorrenti che partecipano al Grande Fratello VIP. Basterebbe ricordare, giusto per non citare gli sfortunati concorrenti di questa edizione, quello che accadeva l’anno scorso alle sorelle Selassiè che sembravano essere le figlie della serva, sempre in errore, mentre Katia Ricciarelli, la passava liscia ogni volta, nonostante le sue uscite pessime e imbarazzanti, che evitiamo di ricordare. Le principesse venivano sempre messe sotto accusa, accusate di qualsiasi cosa, la cantante no. E che per il GF VIP ci siano da sempre figli e figliastri, è cosa nota a tutti, come le preferenze di Alfonso Signorini che da mesi ci ammorba con la storia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dando spazio in prima serata a esempi di amore tossico, o alla finta storia tra Ginevra e Antonino, alla quale hanno creduto solo lui e i poveri #gintonic, invece di dare spazio alle belle amicizie o all’amore pulito di Micol ed Edoardo, per dire. Se n’è accorto anche Daniele dal Moro, che uscito dalla casa, parla di figli e figliastri, e pensare che parte del pubblico aveva pensato che anche lui, graziato fin troppe volte, rientrasse nella categoria “preferiti” e invece a quanto pare, non è così…

Il duro sfogo di Daniele dal Moro dopo la squalifica al GF VIP

Le parole di Daniele dal Moro sui social: “Dovevo essere in studio lunedì, questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in fra settimana come un latitante.”

Daniele farà un po’ la fine di Alda d’Eusanio, solo che avendo lui una storia con Oriana, si aspettavano di parlarne ancora, con questo video, che però non ci sarà. E infatti Daniele ha spiegato: ” Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento“. Non solo, Daniele ha poi aggiunto: “In questo momento ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa. Un beso cariño”. Forse quella cena con Alfonso Signorini non si farà…