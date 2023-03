Nikita isolata anche nel giorno del suo compleanno? Si prepara da sola la torta e poi pulisce

Nikita isolata anche nel giorno del suo compleanno? I fan denunciano: si è dovuta preparare da sola anche la torta

Se è vero che nel corso della serata, si sono tutti scatenati, tra costumi di unicorni e musica, per la festa di compleanno di Nikita, è altrettanto vero che i fan della Pelizon, nel corso del pomeriggio, e non solo, avevano notato qualcosa di molto particolare. A differenza di quanto successo in altre occasioni, quando c’è grande entusiasmo per le feste di compleanno, per le quali tutti si impegnano, tra cartelloni, foto, menu per le feste e addobbi, ieri è successo altro, nella casa del Grande Fratello VIP 7. I fan di Nikita, hanno infatti postato sui social diversi video in cui si vedeva la Pelizon, prepararsi la torta per il suo compleanno da sola. I video, a detta dei fan di Nikita, sarebbero la dimostrazione di come realmente la concorrente sia isolata nella casa. Non avendo accanto la sua sola amica, Antonella che ieri non è stata molto bene, Nikita si è preparata la torta da sola. I fan poi hanno fatto notare che anche dopo la festa, Nikita ha dovuto sistemare i piatti e lavare tutto da sola, senza che nessuno, le chiedesse se avesse bisogno di una mano. Un atteggiamento freddo e distaccato, che non è piaciuto ai fan della Pelizon. Se da un lato Nikita ieri sera si è divertita e ha anche ballato e scherzato con Luca Onestini, dall’altr0o ha passato molte ore da sola, per preparare la torta e poi per pulire tutto. I fan della Pelizon hanno fatto notare sui social che il solo ad aver provato ad aiutarla, è stato Alberto de Pisis. Nel mirino di tutti i #nikiters, anche Milena Miconi, che da mesi, cucina e lava per tutti e invece in occasione del compleanno di Nikita, non ha trovato neppure il modo e il tempo per aiutarla a preparare la torta.

Nikita è davvero isolata nella casa del GF VIP?

Il solito vittimismo che spesso i fan dei concorrenti mostrano sui social? Vedremo se questa sera si parlerà nella diretta del Grande Fratello VIP anche di questo aspetto. Nikita comunque, si è molto divertita nel corso della festa e ha ricevuto anche una sorpresa speciale: per lei Matteo Diamante e Giulia, la sua migliore amica, hanno raggiunto le mura di Cinecittà per i fuori d’artificio che, seppur non legali, sembrano essere diventati ormai una tradizione per chi sta nella casa, dopo quelli ricevuti da Antonella Fiordelisi per il suo compleanno.