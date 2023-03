Clizia Incorvaia difende Micol tra detti siciliani e metafore: frecciate ad Antonella

Dopo lo scontro tra Antonella e Micol anche Clizia incorvaia dice la sua sui social

Non è rimasta a guardare Clizia Incorvaia mentre nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 27 marzo succedevano cose che in nessun modo le sono piaciute. Ovviamente parliamo delle critiche della Fiordelisi a Micol e poi del faccia a faccia che c’è stato tra le due ragazze. La compagna di Paolo Ciavarro ha espresso in modo esplicito sui social tra detti, proverbi e favole, quello che è il suo pensiero. In realtà le frasi di Clizia su Antonella e Micol, sono sembrate dirette anche a Edoardo Donnamaria, che diciamolo, ne esce parecchio con le ossa rotte da questa storia, visto che ha pensato bene di non prendere mai le distanze dalla sua fidanzata, anzi, l’ha vista andare in tv a dire che lei e una Ferrari e Micol una Panda, permettendosi di tirare in ballo la relazione che c’era stata tra loro. Clizia ha così riassunto questa situazione: “L’aceddu ‘nta jaggia o canta pi invidia o canta pi raggia“, ossia “L’uccello nella gabbia o canta per invidia, o canta per rabbia“. Che cosa significa questo proverbio? “Quando una persona è solita fare pesanti critiche su altri, lo fa o perché è stata ferita e quindi è arrabbiata, oppure perché, conducendo una vita di cui non è soddisfatta, invidia quella altrui“. Clizia ha poi postato anche una storia, con il significato della parola “mitomane”. E prima di andare a letto ha voluto concludere con la favola della buona notte.

Clizia Incorvaia difende Micol sui social e usa la favola della volpe e dell’uva

La bella siciliana quindi ha raccontato la metafora della volpe e dell’uva, per riassumere quello che sta succedendo. E quasi sicuramente, le frecciate erano anche per il Donnamaria. Ha anche postato sui social, quella che è la morale della fiaba: “La volpe e l’uva è una favola famosissima, che può dare un insegnamento molto importante: non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non lo si può ottenere, come fanno le persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa”. Della serie, a buon intenditor…Per concludere ha poi commentato: “Micol ha al suo fianco un uomo, non uno schiavo”.

Clizia non ha mai nascosto la sua antipatia per Antonella tanto che, anche quando Edoardo è uscito dalla casa, i rapporti tra la Incorvaia e Donnamaria, non sono più stati quelli di prima. Edoardo ha anche smesso di seguirla sui social, come ha fatto con la stessa Micol. Dimostrando chiaramente di avere 30 anni all’anagrafe, solo all’anagrafe. Visto il rapporto che aveva con Micol, poteva aspettare che uscisse, chiarire con lei e poi eventualmente decidere di interrompere un rapporto di amicizia che durava da tempo. E invece ecco la mossa pubblica, quelli che tutti vedono e quella che la tua fidanzata può citare in prima serata a mo di trofeo. Tutto molto triste.