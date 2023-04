Amici 22 spoiler: Samu vs Wax, chi esce?

Chi lascerà la scuola di Amici 22 nella puntata del primo aprile 2023: Wax o Samu, chi esce? Ecco gli spoiler

Una super sfida finale nella puntata di Amici 22 che andrà in onda il primo aprile 2023 su Canale 5. Gli spoiler anche questa settimana non sono mancati ed è per questo che tutti gli appassionati che seguono Amici su Canale 5, sanno bene che in questa terza puntata del serale assisteremo a uno scontro tra due protagonisti di questa edizione del talent di Maria de Filippi. Wax o Samu, chi lascerà la scuola ? Wax e Samu sono entrambi molto amati dal pubblico: il cantante di Arisa divide, mentre il ballerino mette quasi tutti d’accordo per bravura. Difficile fare un pronostico anche perchè sono entrambi apprezzati per alcune cose dagli insegnanti e meno per altre. Ad esempio Wax non piace molto a Zerbi, che da tempo dice che il cantante ha sicuramente del talento ma che è troppo scenografico e pensa molto alla perfomance, meno alla musica. E Samu ad esempio non piace alla Celentano che da quando il serale è iniziato, lo ha nel suo mirino. Wax e Samu sono invece molto amati e apprezzati dai loro coach, da Arisa e da Emanuel Lo. Entrambi poi sono stati protagonisti del noce moscata gate, non lo dimentichiamo e questo in qualche modo potrebbe influenzare anche la scelta degli altri professori, visto che alla fine, uno di loro comunque uscirà. Ma chi sarà?

Amici 22 spoiler: Wax o Samu, chi esce?

Nelle ultime ore sui social si è detto e scritto di tutto, e visto che siamo al primo aprile, molte delle notizie potrebbero persino essere fake news. C’è anche chi ha ipotizzato che in questa puntata alla fine non uscirà nessuno e che è stata creata solo suspence per portare ascolti al talent di Canale 5 ( che in realtà non ne ha bisogno visto che viaggia su una media di 4 milioni di spettatori, doppiando senza problemi il Cantante mascherato su Rai 1). C’è chi giura di sapere che è uscito Wax, chi invece dice di aver visto Samu fuori dagli studi Elios. Insomma le indiscrezioni non mancano ma una cosa sembra essere certa: il nome dell’eliminato della puntata del primo aprile 2023 lo scopriremo solo seguendo la nuova puntata di Amici che ci aspetta questa sera su Canale 5.

Poi una cosa sembra essere abbastanza chiara: uno solo vincerà Amici, per cui è facile pensare che prima o poi, anche i più amati o quelli che il pubblico ha preferito durante l’anno escano.