Selvaggia Lucarelli dice addio a Ballando con le stelle? 4 le candidate in pista

Si lavora alla prossima edizione di Ballando con le stelle e a quanto pare Milly Carlucci pensa in grande per il nome della giurata che prenderà il posto di Selvaggia Lucarelli

A quanto pare Selvaggia Lucarelli non farà parte della nuova edizione di Ballando con le stelle. Le indiscrezioni sul tema non mancano. C’è chi dice che Milly Carlucci voglia rivoluzionare totalmente il programma in vista della prossima edizione e chi fa anche nomi importanti che arriverebbero su Rai 1 al posto della giornalista. Anche secondo Tvblog non ci sarebbe spazio per la Lucarelli nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Va detto che al momento la giornalista non ha nè confermato nè smentito. Fino a poche settimane fa era nella fase “valutazione” e pubblicamente poi, non ne ha più parlato. Stupiscono però almeno due dei quattro nomi che sono trapelati per la giuria di Ballando con le stelle 2023…Vediamo nel dettaglio i rumor in vista della prossima edizione del programma di Rai 1.

I nomi che circolano sono sostanzialmente 4. Il primo è quello di Luisella Costamagna, fresca vincitrice di Ballando con le stelle. Avrebbe dalla sua l’essere giornalista, l’essere di casa. Un po’ come era successo a Zazzaroni, seguirebbe le sue orme, potendo anche commentare da ex concorrente. Nome debole, va detto, dal punto di vista dell’appeal televisivo.

Il secondo nome è quello di Nunzia De Girolamo, sempre più volto della Rai, sempre più impegnata nei programmi dell’azienda di Viale Mazzini. Più incline alle polemiche e senza peli sulla lingua potrebbe essere la sostituta di Selvaggia Lucarelli.

Il terzo nome è quello di Francesca Fagnani, che ritroverebbe anche il suo grande amico Alberto Matano. Anche in questo caso, una giornalista, una che giudicherebbe oltre il ballo. Con le sue belvate, potrebbe essere una degna erede della Lucarelli.

Ma il vero nome che fa strabuzzare gli occhi, è quello di Barbara d’Urso. Abbiamo desiderato vederla in realtà sulla pista di Ballando con le stelle vista la sua grandissima passione per il ballo. Abbiamo bramato di vederla lì davanti a Selvaggia Lucarelli, sua acerrima nemica. E invece, stando alle ultime indiscrezioni, potremmo ritrovarla dietro al tavolo, paletta alla mano. Non male anche in questa veste. Ci sembra un po’ azzardata come ipotesi ma si va verso la nuova Rai e in questa nuova Rai, anche Barbara d’Urso, potrebbe avere il suo posto nel sabato sera. Contro un’altra acerrima nemica, Maria.