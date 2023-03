Dopo il flop del Cantante mascherato Milly Carlucci rivoluziona Ballando con le stelle?

Milly Carlucci sarebbe pronta a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle: che cosa cambierà?

Dal settimanale Oggi arrivano le prime indiscrezioni che vorrebbero Milly Carlucci già a lavoro sulla prossima edizione di Ballando con le stelle. Nonostante gli ottimi ascolti del programma di rai 1, quest’anno di errori ne sono stati commessi, basterebbe pensare alla squalifica di Montesano, arrivata per un errore commesso da chi avrebbe dovuto sorvegliare meglio e curare il montaggio. Milly, che è precisa e meticolosa, non vuole più che si commettano sviste di questo genere ma pare vorrebbe anche ridare una rinfrescata al programma. Di recente, in una delle sue ultime interviste, ha dichiarato che al momento, non sa se ci saranno delle novità in merito alle scelte del cast di Ballando con le stelle in vista della prossima edizione ma ha ribadito che lei e gli autori sono sempre stati molto contenti delle persone scelte e delle persone con cui hanno deciso di lavorare. Secondo le ultime news lanciare da Oggi però, Milly starebbe davvero valutando di cambiare qualcosa, ma cosa? Difficile a dirsi visto che ha portato mezzo mondo di Ballando con le stelle anche de Il cantante mascherato, senza rendersi conto che il pubblico proprio alcune “miscugli” non li ama proprio. Basterebbe leggere rendersi conto, ad esempio, che da anni nessuno riesce a comprendere il ruolo di Rossella Erra, amatissima invece da Milly Carlucci. E anche Sara di Vaira, fuori dal ruolo di maestra, dove era eccezionale, non è poi così amata dal pubblico…Si intende sempre, “il personaggio” televisivo, non la persona o la professionista, questo è chiaro.

Ci viene quindi davvero difficile pensare a questa rivoluzione, visto che Milly Carlucci da Ballando con le stelle si è portata al cantante mascherato, persino la contestatissima Iva Zanicchi.

Ballando con le stelle, si cambia?

Eppure di cose da correggere ce ne sarebbero e anche tante. Una su tutte: la lunghezza. Un programma del sabato sera può finire a mezzanotte certo, ma non all’una passata. Un programma del sabato sera non può durare oltre 4 ore, perchè è chiaro che altrimenti, il ballo non può bastare. E allora, la prima vera rivoluzione, dovrebbe essere quella della durata. Meno tempo, meno polemiche, più danza. Il pubblico vuole divertirsi soprattutto.

Selvaggia Lucarelli cosa farà?

Molti spettatori che amano Ballando con le stelle si aspettano anche di sapere quale sarà la decisione di Selvaggia Lucarelli. E’ ancora presto per il tavolo delle decisioni forse, ma il suo addio, per molti, è cosa scontata. Milly deciderà di dare una rinfrescatina, dopo oltre 15 anni, a tutto il tavolo della giuria?