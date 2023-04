Grande Fratello VIP 7: la vincitrice è il vero colpo di scena finale, tutte le percentuali di Nikita Pelizon

Contro ogni pronostico, la vincitrice di Grande Fratello VIP 7 non è stata Oriana Marzoli

Un vero e proprio colpo di scena per l’attesissima finale di Grande Fratello VIP 7: il reality show di Canale Cinque andato in onda ininterrottamente per quasi duecento giorni con la claudicante conduzione di Alfonso Signorini. Dopo aver visto in sette mesi di trasmissione l’eliminazione, il ritiro o la fuga di quasi trenta vipponi, la serata finale del programma ha finalmente eletto il vincitore dell’edizione 2023… anzi la vincitrice!

Dopo una serie di televoti flash, infatti, la sfida finale ha visto un testa a testa fra due donne della casa: da un lato la triestina Nikita Pelizon, dall’altro la venezuelana Oriana Marzoli. Entrambe già note nel mondo dei reality show e forse proprio per questo il pubblico le ha spinte entrambe verso la sfida finale. Ma se molti si aspettavano che la sorridente Oriana avesse la vittoria in pugno, evidentemente si stavamo sbagliando: a vincere il Grande Fratello VIP 7 è stata Nikita Pelizon.

Grande Fratello VIP 7: tutte le percentuali e la vittoria di Nikita Pelizon

Qui di seguito ripercorriamo tutti i risultati di voto che hanno decretato, step dopo step, Nikita Pelizon vincitrice di Grande Fratello VIP 7. La prima sfida al televoto è stata vinta da Alberto De Pisis contro Milena Miconi, uscita subito dalla casa: il giovane ha mantenuto il suo posto in finale con il 51.5% dei voti contro il 48.5% della sua avversaria.

A questo punto, i vipponi rimasti in casa erano sei e dunque la trasmissione a deciso di mettersi in sfida a coppie. La prima sfida è stata quella fra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, vinta dalla prima con il 54.6% dei voti contro il 45.4% della seconda.

È poi toccata ad una seconda coppia finire sotto il giudizio del televoto flash: Oriana Marzoli contro Edoardo Tavassi. Il romano non ha potuto far nulla contro le preferenze conquistate dalla esuberante venezuelana: la vippona straniera si è accaparrata il 59.8% delle preferenze contro il 40.2% dello sfidante.

Risultato sorprendente, invece, è stato quello del terzo televoto che ha visto in sfida Sofia Giaele De Donà contro Alberto De Pisis. Tutti erano convintissimi che ad uscire sarebbe stato il ragazzo di origini friulane ma, al contrario, il voto da casa lo ha premiato per la seconda volta: per lui sono arrivati il 54.6% dei voti contro il 45.5% per la sua avversaria.

Un ulteriore televoto ha visto spareggiare i tre rimasti Nikita Pelizon, Oriana Marzolini e Alberto De Pisis; ma stavolta per il giovanissimo Alberto non c’è stata alcuna speranza: il televoto ha deciso di portare al trionfo le due ragazze (per lui solo il 5.5%).

Nella sfida finale a due, Nikita Pelizon ha vinto su Oriana Marzolini con il 52.8% dei voti contro il 47.2%. Cifre quasi impensabili fino a poche giorni fa visto che la triestina si è spesso classificata in posizioni basse nei precedenti televoti. Cosa ha fatto cambiare idea al pubblico da casa?