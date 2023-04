La lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia dietro quinte del GF Vip 7 raccontata da Biagio D’Anelli

Dopo la finale è successo di tutto dietro le quinte del GF Vip 7: hanno dovuto dividere Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

E’ davvero finita con una rissa sfiorata questa notte tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia? Dopo il racconto di una fan dei Donnalisi arriva anche quello di Biagio D’Anelli. L’ex vippone ha sempre un gossip da raccontare, lancia lo scoop ma poi dice che secondo lui la lite tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia è stata una gran cafonata. L’arte di gettare il sasso e nascondere la mano ma intanto adesso tutti sanno che dietro le quinte del Grande Fratello dopo la finale è successo di tutto. Che tra Micol e la Fiordelisi ci fosse qualche problema di troppo, un astio mai risolto, è sempre stato evidente e anche in studio durante la diretta il fastidio della Incorvaia alle provocazioni adolescenziali di Antonella ha fatto salire il termometro di entrambe ma da lì ad arrivare ad un diverbio così acceso da dovere intervenire per separarle è davvero troppo. Il reality show è finito, liberi tutti di non incontrarsi più, di non salutarsi più e invece D’Anelli racconta cosa è successo dietro le quinte dopo la finale.

Rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi

Biagio D’Anelli le prende un po’ in giro, presenta tutto come un grande annuncio e poi svela: “Ieri dopo sei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì, una lite molto accesa tra le due ragazze. ma voi mi dovete dire a me due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione, ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne me lo fate capire? Un diverbio acceso, perché le hanno dovute dividere! Scoop sensazionale ma per me è una cafonata pazzesca” chiude l’ex vippone esperto in gossip.

Certo Antonella Fiordelisi durante la finale nel momento dedicato a Micol Incorvaia ha fatto di tutto per accendere la miccia. Signorini ci ha messo la zampino con la domanda sulla storia tra Micol ed Edoardo Tavassi e lei ha fatto il seguito: “Se quello suo e di Tavassi è amore? Glielo auguro, non lo so vedremo fuori. Io però dentro la casa devo dire che non ho visto grandi cose. Però staremo a vedere adesso. Io le auguro di vivere una storia d’amore come la mia. Chissà, non so dirti Alfonso se è vero amore o meno”. Dietro le quinte è bastato poco.