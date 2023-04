Ad Amici 22 Raimondo Todaro litiga con tutti: interviene anche Maria De Filippi

Raimondo Todaro protagonista di un'accesa discussione con Maria de Filippi ad Amici 22: cosa vedremo l'8 aprile

Sono tantissime le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Amici 22 del 6 aprile. Che cosa succederà nella puntata in onda domani, 8 aprile 2023? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano le news su questa nuova puntata. E’ Super Guida Tv a fornire dei dettagli su un momento che di certo farà molto discutere i telespettatori sui social. Pare infatti che ieri ci sia stata una forte discussione tra Michele Bravi e Raimondo Todaro, dopo la sfida persa dalla squadra del maestro di ballo e Arisa contro Zerbi e Celentano. Non è ancora chiaro il motivo per il quale si è accesa la scintilla fatto sta che Todaro e Michele Bravi hanno avuto una discussione molto importante durante la quale, sarebbe intervenuta anche Maria de Filippi.

La lite ad Amici 22: è Raimondo Todaro contro tutti

Le anticipazioni sono sempre molto complicate da decifrare e non è semplice capire da che punto si sia originata la discussione. Sta di fatto che Raimondo ha discusso con gli altri colleghi, da Zerbi a Celentano. Si è parlato molto di Angelina e anche di Maddalena. E se da un lato è chiaro che la cantante fosse nella squadra di Todaro per cui ha avuto qualcosa da dire, non è molto chiaro perchè in questa discussione sia entrata anche Maddalena, che è invece una allieva di Emanuel Lo. In ogni caso, probabilmente, Raimondo ha usato parole molto belle per Angelina e ha fatto capire quanto sia brava. E tutto era iniziato da quello che era successo nella passata settimana quando Zerbi e Celentano aveva deciso di mandare in sfida al ballottaggio Angelina e non Cricca. Zerbi ha ammesso che si è trattato di strategia…E Todaro quindi ha continuato a parlare elogiando Angelina, forse facendo notare che è una spanna sopra agli altri. Una cosa che non è piaciuta a Maria de Filippi che a quanto pare è intervenuta nella discussione e ha fatto notare che il discorso che Todaro stava facendo era “orrendo” e che sminuiva altri allievi senza che ce ne fosse motivo. Tra l’altro poi, facendo passare Angelina come prima della classe, una cosa che la stessa cantante odia, perchè non le piace essere definita in questo modo.

Ovviamente per scoprire che cosa è accaduto e mettere in ordine tutti i tasselli, aspettiamo la puntata di domani 8 aprile 2023. I fan del programma di Maria de Filippi nel frattempo fanno notare che questo è l’ennesimo scivolone di Raimondo Todaro e che forse è arrivato il momento di cambiare rotta. Sono in tanti a essere convinti che questa sarà l’ultima edizione di Raimondo nella scuola di Amici. Vedremo…