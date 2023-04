Ansia e paura per Giaele De Donà che resta da sola per la prima volta dopo il GF Vip

Ansia, paura e incubi di notte, Giaele De Donà rivela come sta dopo il GF Vip

Tra le protagoniste del GF Vip appena terminato c’è di certo Giaele De Donà che sui social continua ad essere protagonista per i suoi follower. Dopo i lunghi mesi passati nella casa del GF Vip per la prima volta Giaele è rimasta da sola, ha dormito da sola e ha avuto paura. Di certo i problemi nel mondo sono altri ma come hanno raccontato in passato altri gieffini o vipponi non è sempre semplice dopo avere partecipato al reality show tornare alla vita reale. E’ nelle sue Instagram stories che Giaele De Donà distesa nel letto racconta che è la prima volta che resta da sola, che dorme da sola e non è così bello come aveva invece immaginato. Tante volte nella casa più spiata d’Italia aveva desiderato di restare un po’ da sola e adesso che sta accadendo ansia e paura le fanno compagnia.

Giaele dopo il GF Vip

Dopo avere fissato il muro per dieci minuti ha realizzato che è la prima volta che resta da sola. “Questo è il primo momento in cui sono da sola perché sono sempre stata circondata da persone. E questa notte sarà la prima che passerò da sola e questa cosa mi mette un po’ di ansia e paura“. E’ del tutto normale ma riflette sul quanto sia cambiata: “Prima volevo sempre stare da sola, ora non ci riesco e non mi piace più. Da quando sono uscita mi sento parecchio rin*******ta. In questa settimana”.

Per lei è stata davvero una lunga esperienza, l’abbiamo vista anche in continua trasformazione emotiva durante il gioco. Giaele rivela anche che da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello continua sempre a sognare che è ancora dentro. E’ un incubo, si chiede se sia normale.

Niente di grave, avrà tutto il tempo per riprendersi e non sognare più la casa che l’ha resa nota al pubblico e che magari le ha fatto anche capire qualcosa in più sulla vita e sui veri sentimenti.