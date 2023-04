La mamma di Giaele di nuovo in piedi: tutta la gioia in un abbraccio (VIDEO)

Tutta l'emozione di Giaele che rivede la sua mamma di nuovo in piedi dopo anni: ecco il dolcissimo video sui social

Che bella emozione rivedere la signora Tatiana in piedi! Giaele proprio non se lo aspettava e invece ecco che la mamma dell’ex vippona, le ha fatto forse un regalo più bello di quelli che ci si possono ricevere. Giaele era felicissima di rivedere la sua mamma anche al Grande Fratello VIP 7 ma non si aspettava di venire a conoscenza di questi miglioramenti. E oggi, a pochi giorni dalla finale del reality di Canale 5, la De Donà ha fatto ritorno a casa per riabbracciare la sua mamma. E come promesso, la signora Tatiana le ha fatto vedere i suoi piccoli miglioramenti. Che sono grandissimi se si considera che si alza da sola dalla sedia a rotelle e muove i suoi primi passi. Il video di mamma che con orgoglio si mostra mentre si alza e fa qualche passettino, è stato postato da Giaele sui social e ovviamente tutti i suoi fan lo hanno condiviso, provando grandi gioie ed emozioni per quello che mamma Tatiana è riuscita a fare.

Anche nella casa del Grande Fratello VIP 7, Giaele aveva più volte parlato dei problemi di salute della sua mamma, di tutto il tempo che la signora aveva dovuto trascorrere in ospedale e di come Giaele si era presa cura del suo fratellino più piccolo. Ma nonostante i problemi di salute, mamma Tatiana è sempre stata più che presente per i suoi figli, che infatti la amano moltissimo. Prima che il reality di Canale 5 finisse, la mamma di Giaele le aveva fatto una bellissima sorpresa, andando nel cortiletto della casa più spiata di Italia e le aveva detto che c’erano delle importanti novità. Erano stati i nonni a rivelare che la sua mamma, aveva iniziato a muovere qualche passettino e che il fatto di vedere Giaele sempre in tv, le dava anche la forza per migliorare e per non lasciarsi andare.

Tutta la gioia di Giaele che riabbraccia mamma Tatiana