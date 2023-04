Amici 22 anticipazioni e spoiler: cosa vedremo il 15 aprile 2023

Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler per la puntata di Amici 22 che ci aspetta il 15 aprile su Canale 5: chi esce

Nuova registrazione a Roma con una nuova puntata di Amici 22 che andrà poi in onda il 15 aprile 2023 su Canale5. Che cosa è successo? Lo scopriamo come sempre con spoiler e anticipazioni che non mancano in rete e che ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che è accaduto in questo nuovo appuntamento con il talent di Canale 5. Chi uscirà? Ballottaggio a due anche questa settimana e una sola eliminazione. Anche nella puntata del 15 aprile quindi sarò Maria de Filippi ad annunciare il nome del concorrente eliminato per cui lo scopriremo solo durante la puntata, quando la conduttrice arriverà nella casetta e comunicherà quanto deciso dai giudici e dai prof.

Amici 22 anticipazioni e spoiler 15 aprile 2023: cosa vedremo

Nella prossima puntata vedremo più o meno i soliti contenuti. Isobel usata dai Cele-Zerbi per vincere ogni prova, con ottimi risultati. Ad esempio la prima sfida è stata vinta dalla squadra di Alessandra Celentano e Zerbi grazie anche a Isobel che ha partecipato a 2 prove su 3 vincendone 2, incluso il guanto di sfida contro Maddalena. Ad andare quindi al ballottaggio provvisorio sarà Cricca, che avrà anche un momento di sconforto come si legge su SuperGuidaTv.

Nella seconda manche invece le cose non andranno molto bene per i Celentano-Zerbi, in questo caso perderanno la sfida e quindi uno dei loro rischierà di uscire. Al Ballottaggio ci andrà Ramon, il ballerino di danza classica. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo vinceranno la sfida successiva anche contro Arisa e Todaro, in questo caso, ad andare al ballottaggio con rischio di uscita sarà Federica. Le anticipazioni per la puntata di Amici 22 in onda il 15 aprile ci rivelano che il primo a essere salvato sarà Cricca.

Amici 22 spoiler: Federica vs Ramon, chi esce?

Le anticipazioni non ci rivelano che cosa è davvero accaduto ma la sensazione è che questa volta a lasciare la scuola possa essere Ramon, anche perchè la maestra Celentano ha smesso di puntare su di lui da tempo, avendo un asso come Isobel. Ramon di certo avrà strada spianata fuori dal programma di Canale 5 per cui in fondo, dovrebbe andare bene anche così. Ma questa, resta una nostra idea. Per conoscere invece il concorrente eliminato, appuntamento a domani sera su Canale 5.