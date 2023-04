Il Cantante Mascherato 2023: Milly Carlucci elegge i finalisti, smascherato Scoiattolo Nero

Fra indizi, svelamenti e performance, Il Cantante Mascherato ha eletto i suoi nuovi finalisti: ecco chi sono

Siamo giunti alle ultime battute per Il Cantante Mascherato 2023. In attesa di sapere se e come verrà riconfermato ad una quinta edizione – visti i rumor molto pessimisti -, la trasmissione condotta da Milly Carlucci continua regolarmente la sua gara fra esibizioni, filmati con indizi e gli attesissimi smascheramenti, che sono il motore centrale del programma. Nel corso della semifinale del 15 aprile 2023, ad essere smascherata è stata un sola maschera fra quelle in sfida oltre al Cuore, la maschera degli ospiti vip che anche stavolta aveva al suo interno una coppia di celebrità.

La puntata del 15 aprile si è aperta con uno spareggio: Stella contro Scoiattolo Nero. Il voto social ha stabilito che ha passare il turno è Stella. Dunque al povero Scoiattolo Nero è toccato togliere la maschera e rivelare la sua identità. Ma qualcosa, sul momento, sembrava fosse andato storto…

Il Cantante Mascherato 2023: smascherato Scoiattolo Nero

Scoiattolo Nero si è posizionato dietro il sipario circolare per prepararsi allo smascheramento ma Milly Carlucci ha annunciato che un piccolo imprevisto stava accadendo dietro al telone nel mistero generale. La conduttrice ha temporeggiato, Iva Zanicchi ha approfittato per dire una barzelletta delle sue, poi la pubblicità. Tornati in onda, lo smascheramento si è fatto regolarmente: lo Scoiattolo Nero ha fatto uno spogliarello. La celebrità si è spogliata dei pellicciotti, rimanendo in body e calze, per poi togliersi il testone animale solo all’ultimo momento: era Valeria Marini.

Ma la gara è andata avanti: i sei mascherati superstiti hanno cantato per la prima volta in duetto con cantanti in carne ed ossa in una manche che li ha visto sfidarsi testa a testa. Riccio (che ha cantato con Iva Zanicchi) ha vinto su Squalo (che ha cantato con i Cugini di Campagna). Criceto (che ha cantato con Insinna e Facchinetti) ha vinto su Cavaliere Veneziano (che ha cantato con Ivana Spagna). Ciuchino (che ha cantato con Mietta) ha vinto su Stella (che ha cantato con Anna Tatangelo).

I tre perdenti si sono sfidati fra di loro in un ballottaggio flash che ha visto solo uno di loro salvarsi e finire per direttissima nella finale di sabato prossimo. Per scelta popolare, a salvarsi è stato il Cavaliere Veneziano. È rimasto un solo posto disponibile per la finale e a contenderselo saranno Stella e Squalo: chi di loro lo conquisterà? Per saperlo, ci toccherà aspettare l’inizio della prossima puntata – di sabato 22 aprile – che si aprirà proprio con la sfida fra i due.