Wax dedica una canzone a Maria de Filippi che ringrazia con cuori e baci: i giudici lo esaltano

Tutti pazzi per Wax i giudici di Amici 22: sono pazzi anche della sua dedica a Maria de Filippi che emoziona

Le anticipazioni della puntata di Amici 22 ci avevano annunciato che nel corso della nuova puntata del serale in onda il 15 aprile ci sarebbe stato un momento molto particolare. E quel momento è arrivato quando Arisa ha annunciato l’esibizione di Wax, che ha voluto fare una dedica speciale a Maria de Filippi. Il cantante ha infatti riscritto il testo di un brano di Giorgio Gaber trasformandolo in una dedica per una persona importante. ‘Chiedo scusa se parlo di Maria‘ e in questo caso la sua Maria era proprio Maria de Filippi. La canzone metteva in evidenza come la partecipazione ad Amici ha cambiato per sempre la vita del giovane cantante. Non si è nascosto Wax e ha ricordato anche i primi momenti, quelli dello scontro. Wax e Maria de Filippi avevano già raccontato di una lite che c’era stata proprio ai provini. Wax ha ribadito che aveva deciso di andare via, lo ha scritto in musica nella sua canzone. Ma poi, ringraziando Maria, una delle poche persone che lo capiscono e che comprendono il suo modo di essere, ha fatto notare che è solo grazie alla sua comprensione che è rimasto e che ha fatto un lungo cammino nella scuola di Amici.

La dedica di Wax per Maria de Filippi

Il cantante di Arisa ha iniziato la sua esibizione al centro dello studio, seduto al famoso banchetto della scuola di Amici. E ha trasformato il brano di Gaber nella sua personale dedica alla conduttrice: “la persona che mi ha dato una chance, la persona che mi dirà sempre la verità”, canta. “Maria il sogno, la televisione, la verità“. Nessuna sorpresa per Maria che sicuramente aveva visto le prove e infatti a metà dell’esibizione di Wax si è andata ad accomodare al posto del cantante. Poi ha ringraziato con cuori e pugnetto sul cuore. Wax gasatissimo ha ringraziato per questa opportunità vincendo anche il punto. Infatti i giudici, a dispetto di quello che pensano critici e giornalisti, che anche questa settimana sono stati durissimi nei confronti di Wax, ne hanno esaltato ogni dote. In particolare Malgioglio ha speso bellissime parole per il cantante andando completamente contro corrente rispetto ai giudizi dei giornalisti che hanno stroncato in ogni modo il cantante di Arisa.