Amici 22 spoiler e anticipazioni: l’eliminato del 22 aprile

Ecco tutto quello che vedremo nella puntata di Amici 22 del 22 aprile 2023: chi lascia la scuola? Un ballerino o un cantante? Spoiler e anticipazioni

Arrivano come sempre le nostre anticipazioni sull‘ultima registrazione di Amici 22. Come saprete infatti, il giovedì viene sempre registrata la puntata che andrà poi in onda al sabato sera. Cosa accadrà quindi domani su Canale 5? Anche nella puntata di Amici 22 in onda domani ci sarà una sola eliminazione per cui scopriremo insieme a Maria de Filippi, che si collegherà con i ragazzi in casetta, tutto quello che è successo, solo domani sera, nella puntata del 22 aprile. Ma per i più curiosi, per chi non può resistere e vuole sapere che cosa accadrà, ecco le anticipazioni e gli spoiler che ci raccontano che cosa è accaduto in questo nuovo appuntamento con il talent di Canale 5.

Vi ricordiamo tra l’altro, che oggi, andrà in onda una puntata speciale di Amici 22 che prenderà il posto, dalle 14,45 di Uomini e Donne. Doppio appuntamento quindi con Amici, sia dopo Terra amara che con il day time lungo in onda fino alle 16,40 circa ( e a seguire il day time dell’Isola dei famosi).

Amici 22 spoiler e anticipazioni: chi è l’eliminato del 22 aprile? Le news

Possiamo dirvi che i due allievi che arriveranno al ballottaggio finale sono Cricca e Ramon. Per il ballerino della maestra Alessandra Celentano questa è la seconda settimana consecutiva che si arriva al ballottaggio. Nella puntata andata in onda sabato scorso, Ramon aveva sfidato Federica ed era stata proprio la cantante di Arisa a dover lasciare la scuola più ambita di Italia. E in questa nuova puntata che cosa succederà? Noi già c’eravamo sbilanciati la settimana scorsa pensando che Ramon potesse lasciare Amici 22, visto il gran talento che Federica ha tirato fuori in questo percorso. Probabilmente però il ballerino riuscirà a restare nella scuola di Amici 22 anche questa settimana, se ha vinto contro Federica, non dovrebbe avere nessuna difficoltà a vincere contro Cricca. Ma si sa, ad Amici tutto può succedere.

Per cui appuntamento a domani sera per scoprire insieme a Maria de Filippi chi sarà l’allievo che dovrà lasciare Amici 22 a pochi passi dalla finalissima.