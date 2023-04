Esplode la lite all’Isola tra Cecchi Paone e Caldonazzo: “Pescivendola” e Nathaly accusa: “Odia le donne”

Sono passati solo 4 giorni dall'inizio dell'Isola dei famosi 2023 ma è già caos: lite furiosa tra la Caldonazzo e Cecchi Paone, ecco che cosa è successo

Neppure 4 giorni di convivenza ed è già caos all’Isola dei famosi 2023. Nel day time in onda oggi pomeriggio su Canale 5, abbiamo visto una delle prime litigate tra i protagonisti del reality condotto da Ilary Blasi. In particolare, anche in questa edizione, Alessandro Cecchi Paone sembra pronto allo scontro. Tutto è iniziato da un malessere di Corinne Clery, che stava cercando di capire dove passare la notte, per via della paura dei serpenti. Nessuno si aspettava che da una spiegazione, scientifica di Cecchi Paone che stava cercando di darle dei consigli, si sarebbe poi arrivati allo scontro. La Clery, che è terrorizzata dai rettili, non voleva dormire sotto il telone dove c’erano anche le sue compagne. Allora Cecchi Paone le ha suggerito di mettersi vicino al fuoco, in un posto in cui di certo il serpente non si sarebbe avvicinato. Simone, il fidanzato di Cecchi Paone, ha provato a chiedere alle altre ragazze di mettersi vicino a Corinne per la notte, visto che di certo lei da sola non avrebbe dormito in quel posto. La Caldonazzo è intervenuta dicendo che non sarebbe cambiato nulla e Cecchi Paone l’ha invitata a non parlare di cose che non sa, visto che “questa è scienza”. Lo ha fatto con parecchia veemenza, urlando e iniziando a scagliarsi contro Nathaly, chiamandola pescivendola. La Caldonazzo, che di certo non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, lo ha invitato a stare calmo e soprattutto a non scaldarsi e ad abbassare il tono di voce nel rivolgersi a lei.

Prima litigata all’Isola dei famosi: cosa è successo

A quel punto la Caldonazzo poi, ha detto alla sua amica attrice: “Corinne, scegli te se affidarti a questa persona ignorante o a me che me ne intendo”. La Caldonazzo si è poi sfogata con gli autori: “Mi sono cascate le braccia. Anche meno. Questo urlare che lui è uno scienziato. Ma sei un gran cafone”. Poco dopo, le naufraghe hanno commentato l’accaduto, con Helena Prestes che ha criticato l’atteggiamento di Cecchi Paone: “È sempre aggressivo con le persone, non è da oggi”. Dello stesso avviso anche la Caldonazzo che rientrata sotto la tenda costruita con le sue compagne ha fatto notare che non solo non è la prima volta che Cecchi Paone usa quei modi ma che Alessandro ha un serio problema, ha un problema con le donne.