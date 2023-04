Il Cantante Mascherato 2023: vince il Cavaliere Veneziano, chi erano tutti i vip (s)mascherati in gara

Chi si nascondeva dietro le ultime sei maschere rimaste in gara? Tutta la verità durante la finale

Si conclude dopo sei faticosissime puntate la quarta edizione de Il Cantante Mascherato: il talent show canoro di Rai Uno condotto da Milly Carlucci dove un gruppo di celebrità partecipa ad una gara dove – oltre alle buone performance canore – la missione secondaria è quella di cercare di restare in incognito il più possibile.

Quanti sono riusciti a depistare il pubblico da casa? E quanti, invece, erano i vip che tutti pensavano fin dalla prima puntata? A schiarirci ogni dubbio è stata la puntata finale del 22 aprile che, oltre a smascherare tutti, ha eletto il suo nuovo vincitore: il Cavaliere Veneziano. Scopriamo insieme chi erano tutti i vip in gara nel riassunto di puntata qui in basso.

Il Cantante Mascherato 2023: tutti gli smascherati della finale

Eliminato subito ad inizio punta è stato lo Squalo. Il concorrente ha dovuto affrontare lo spareggio con Stella il cui esito era atteso a fine della scorsa puntata. Il voto popolare ha eletto vincitrice Stella e alla maschera “pinnata” non è rimasto altro da fare che smascherarsi: sotto il testone c’era Tullio Solenghi.

Il Cantante Mascherato 2023: i cinque finalisti

Ma la scia di Stella non ha brillato poi così tanto lontano. Nella prima manche della finale è stata proprio lei la prima a dover essere eliminata dalla gara, classificandosi al quinto posto. Sotto il luccicante costume pieno di luci e specchietti c’era Simona Ventura.

Ex equo al terzo posto per due maschere. I quattro concorrenti rimasti in gara si sono dovuti sfidare in due incontri testa a testa dove ogni sconfitto era costretto a smascherarsi. E quindi terzo posto sia per Riccio (che ha perso la sfida contro Ciuchino) e sia per Criceto (che è uscito sconfitto dall’incontro con Cavaliere Veneziano). Criceto era chiaramente Nathalie Guetta mentre il Riccio era Massimo Lopez.

Secondo posto per il Ciuchino: l’asinello dagli occhi azzurri ha scoperto il verdetto poco prima delle ore 01:25 quando – nell’ultima sfida – il voto da casa ha consegnato la vittoria al suo sfidante. Coppola siciliana, baffetto, gli indizi erano chiari: si trattava di Nino Frassica.

E dunque vincitore assoluto di questa quarta edizione de Il Cantante Mascherato è il Cavaliere Veneziano: il misterioso concorrente a cui sono state affibbiante tante identità: Alessandro Egger e Gabriel Garko su tutte ma, in verità, la persona che si celava dietro quei lunghi ricci castani era il ballerino Samuel Peron.