L’ex suor Cristina nomina Cecchi Paone e Simone e precisa: “Non lo faccio per la mia fede”

Le parole della Scuccia sono le parole di una ex suora: Cristina non ha bisogno di queste giustificazioni per il suo percorso all'Isola dei famosi 2023

Ce ne era davvero bisogno? C’era davvero bisogno arrivare a fare una nomination e sentirsi in dovere di giustificarsi, dicendo qualcosa che qualcuno non avrebbe forse neppure pensato? Purtroppo Cristina Scuccia deve fare un lungo, lungo percorso “nella vita vera” per capire che la gente che ha intorno a lei, non ha negli occhi pregiudizi ma amore. Certo, non tutti. Molte persone giudicano, sono razziste, sono omofobe, e questo lo sappiamo. Ma pensare che in un gioco si nominino due persone solo perchè gay…Speriamo davvero che questa fase sia superata su. Abbiamo visto trionfare concorrenti nei reality come Tommaso Zorzi, abbiamo visto raccontare bellissime storie d’amore nei programmi e nelle fiction. Ci saranno ipocrisie, discriminazioni ma chi ha pensato che l’ex suor Cristina abbia nominato Cecchi Paone per una questione di omofobia, conoscendo tra l’altro “Cecchi Cafone” come lo ha ribattezzato Nathaly Caldonazzo. Insomma Cristina è molto fragile, paga tanti anni di vita di clausura, paga un certo tipo di educazione ma deve capire che il mondo gira in modo diverso e che non c’è bisogno di giustificarsi per ogni azione fatta. Speriamo che in questo senso l’Isola possa aiutarla a cambiare.

“Ma faccio una premessa prima che si pensi a qualcosa di sbagliato. La mia nomination non è assolutamente legata alla mia fede, ma anzi: io credo nell’amore e nell’amore di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo” ha detto l’ex suor Cristina mentre Vladimir Luxuria ha detto che stava lanciando un bel messaggio e che è importante che arrivino anche a casa queste parole. Le parole per l’amor di Dio, sono state anche belle parole, ma davvero, non c’era bisogno della premessa. Saremmo stati parecchio ottusi nel credere che in un gioco, qualcuno nominasse un altro per questioni di questo tipo. L’opinionista dell’Isola dei famosi ha quindi sentenziato: “L’amore è amore non è importante come si declina e non è incompatibile con la spiritualità, è importante come messaggio soprattutto se a dirlo è una persona di fede. Hai dato un gran messaggio!”. Ci resta sempre il dubbio che non ce ne fosse davvero bisogno.