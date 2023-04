Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo i più amati dagli italiani: “Dobbiamo limitare i danni”

Lorella Cuccarini sulla rivista Chi parla delle sue coreografie con Emanuel Lo e non solo

A quanto pare in questa edizione di Amici 22 uno dei momenti più attesi è il guanto di sfida, per gustarsi da casa l’esibizione ma non dei ragazzi; il guanto di sfida dei prof, in particolare la coreografia preparata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ne parlano direttamente i due coreografi che sono stati protagonisti di una lunga intervista sulla rivista Chi questa settimana. Con tanto di cover! La più amata dagli italiani e a quanto pare, anche il più amato dagli italiani.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: il trionfo ad Amici 22

Lorella Cuccarini, intervistata per la rivista Chi, ha spiegato che non è semplice come sembra e che non è stato facile rimettersi in gioco con accanto un ballerino come Emanuel Lo, con il quale aveva comunque già lavorato: “l guanto dei professori è un momento di spettacolo puro, senza gara, serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti. Siamo uno contro l’altro, ognuno difende i propri allievi e a volte ci sono momenti di tensione. Allora quel balletto lì ci dà respiro. Sui social ricevo tantissimi messaggi di donne che in sostanza scrivono ‘beata te’. […] Sappiamo che è un momento leggero ma vogliamo viverlo con consapevolezza, sappiamo che non abbiamo più vent’anni, quindi dobbiamo anche pensare a limitare i danni”.

E visto che il pubblico a casa è pazzo del fisico di Emanuel Lo e dei suoi addominali, Lorella Cuccarini ha dato una risposta anche su questo: “Gli addominali di Emanuel? Pazzeschi, tutti e otto ci sono. Ci sono tutti, è difficilissimo! I due più bassi non escono mai“.

Non poteva mancare anche il commento su quello che pensa suo marito Silvio, di quello che si vede sul palco. Spesso sia il marito di Lorella che Giorgia, vengono citati da Maria e dagli altri, in modo ironico, dopo quello che si vede sul palco. Lorella ha spiegato: “Mio marito Silvio si diverte moltissimo, è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me“.

Sono i più amati dagli italiani è vero, sui social i commenti pullulano ma non mancano anche le critiche; molti spettatori di Amici 22 infatti pensano che ci dovrebbe essere più spazio per gli allievi e che i prof, dovrebbero fare un passo indietro.