Lorella ed Emanuel Lo infiammano il palco di Amici 22 ma non mancano le critiche: “pensate ai ragazzi”

Molti spettatori iniziano a pensare che forse i prof di Amici 22 dovrebbero concentrarsi di più sul percorso dei ragazzi e non solo loro spettacolo...

Un’altra puntata del serale di Amici 22 è andata in onda il 15 aprile 2023 e sul palco, ancora una volta, si sono esibiti i prof del programma per il loro guanto di sfida. I migliori della serata, almeno secondo il voto di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che, con la loro esibizione, hanno infiammato il palco di Amici. Tantissimi i commenti anche sui social ma va detto che questa volta, sono arrivate anche delle critiche. A detta di molti spettatori infatti, tutti i prof, non solo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, sarebbero un po’ troppo attenti alle loro di prestazioni, dimenticando che dovrebbero invece esaltare le potenzialità dei loro allievi.

Le critiche per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Sotto le foto di Lorella Cuccarini su instagram si legge: “Invece di provare tutta la settimana per il balletto cara Cuccarini avresti dovuto occuparti di più dei tuoi ragazzi Cricca è veramente in crisi ma a te che ti frega. Spero che Maria apra gli occhi e che il prossimo anno le faccia fare il coach di ballo che forse è meglio” ha scritto un fan di Amici. E ancora: “Si abbiamo capito …bravi ja …cambiate ogni tanto però…non serve sembrare sempre una coppia di adolescenti in “fase flirt”..jam“. Un’altra follower ha scritto: “ma anche meno …. lasciate spazio ai ragazzi non è il vostro spettacolo“.

C’è da dire che oltre alle critiche sono arrivati ovviamente anche molti commenti positivi. Ed è inutile anche ricordare che il serale di Amici è uno spettacolo, che i prof si mettono in mostra non per loro volere ma perchè c’è bisogno anche di fare altro. In particolare in questa edizione, durante la quale Maria ha deciso di non avere grandi ospiti per duettare con i cantanti o ballare con i ballerini, la nota “spettacolare” della serata è stata affidata proprio ai prof che si esaltano si, ma perchè sono professionisti e come tali, cercano di fare il loro meglio.