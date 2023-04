Gessica Notaro realizza il suo sogno e sbarca ad Amici 22: emoziona, commuove e insegna

Ad Amici 22 Gessica Notaro che realizza il suo sogno ma emoziona con il suo racconto e incanta con il suo straordinario talento

Che emozione vedere anche sulla pista di Amici 22 Gessica Notaro, lei che a quanto pare, tanti anni fa, aveva anche un sogno, quello di cantare nel talent di Maria de Filippi. Non lo ha fatto da allieva ma lo ha fatto da donna. E che esibizione ha regalato Gessica che ha prima ballato e cantato da sola e poi si è lanciata insieme a Umberto. I mesi a Ballando con le stelle sono serviti a tanto, Gessica è una stella in pista e lo ha dimostrato ancora una volta. Come ha dimostrato anche di essere una donna più che speciale, una persona speciale capace di non avere paura, di non smettere di sognare e di pensare che la vita toglie ma la vita dà anche tanto. E ha cercato di spiegarlo ai ragazzi di Amici 22 che hanno ascoltato con molta attenzione le parole di una donna vittima di un uomo violento. Gessica lo ricorda con poche parole. Ricorda di esser stata una ragazza ingenua e innamorata che non aveva gli strumenti per capire che quello che stava vivendo era un rapporto malato. Oggi però è una persona matura, che affronta la vita in modo diverso. Felice in ogni caso, di esserci, per poter raccontare la sua esperienza.

Le parole di Gessica Notaro ai ragazzi di Amici

“Ricordo quella sera che è successo tutto, io ero molto spaventata perchè non vedevo. Ma in ospedale ho iniziato a fare i vocalizzi in ospedale. Sembravo una pazza ma io così mi sentivo serena perchè riconoscevo la mia voce. Io sono fortunata perchè sono qui e posso raccontarvi tutto. Io non sono forte. Io ho attinto a delle risorse che non sapevo di avere” ha raccontato Gessica ai ragazzi di Amici che hanno ascoltato le sue parole.

Rispondendo alle domande di Angelina che si è chiesta se avesse mai avuto paura di provare ancora amore per un uomo, la Notaro ha detto: “Non ho mai avuto paura di innamorarmi e infatti il 18 settembre mi sposo con il mio principe azzurro, si esiste, il mio va anche a cavallo, si chiama Filippo. Io non ho avuto paura, per una mela marcia non ci possono rovinare la vita altrimenti gli diamo quello che vuole. L’amore salva la vita? Si. Amore è amore“.

“Per me essere qui oggi è stato un grandissimo privilegio” ha detto Gessica salutando poi i ragazzi che hanno ascoltato commossi il suo racconto e le sue parole.