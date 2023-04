Giulia Stabile e Sangiovanni in crisi? La foto con un ballerino di Amici crea il caos

Giulia Stabile e Sangiovanni sono davvero in crisi? Le immagini con un ballerino di Amici e Giulia gettano i fan della coppia nello sconforto

La possibile crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni, i due ex protagonisti di Amici, il talent show di Maria De Filippi, è diventata un vero e proprio caso che ha attirato l’attenzione dei fan della coppia da mesi. Nonostante la ballerina abbia smentito la rottura su Tiktok chiedendo rispetto per la loro privacy, i due non si mostrano più insieme sui social, alimentando ancora di più il gossip. E si sa, quando i fan di una coppia iniziano ad avere una tesi, neppure le smentite dei diretti interessati possono essere utili. Ora, a far crescere le voci di crisi, ci ha pensato un video pubblicato dalla Stabile sul suo profilo Instagram insieme al ballerino professionista Sebastian Melo Taveira. Nel filmato, i due sono apparsi molto complici e sorridenti, tanto da far insinuare la possibilità di un flirt in corso.

Giulia e Sangiovanni in crisi e spunta Sebastian

La situazione è resa ancora più intrigante dai precedenti tra Giulia e Sebastian: quando la ballerina entrò nella Scuola di Amici, confessò subito di avere una cotta per lui, che ai tempi faceva già parte dei professionisti. Insieme erano stati protagonisti di alcune gag divertenti, ma poi Giulia iniziò la storia con Sangiovanni. Secondo molti utenti di Twitter, l’amicizia tra i due ballerini potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, il che spiegherebbe anche l’apparente assenza di Sangiovanni nella vita di Giulia negli ultimi mesi. Naturalmente, queste rimangono solo supposizioni e per ora la conduttrice di “Tu si que vales” e Sebastian non hanno confermato in alcun modo i rumors. E probabilmente non lo confermeranno mai, quelle storie sui social potrebbero essere le storie di due amici che si vogliono bene.

La coppia formata da Giulia e Sangiovanni, soprannominata “Sangiulia”, è stata molto amata dai fan di Amici, che ora attendono con ansia di scoprire la verità su cosa stia realmente accadendo tra i due ex allievi del programma di Canale 5. Resta da capire se si tratti di una crisi passeggera o di una separazione definitiva. In ogni caso, ciò che conta di più è il rispetto per la privacy dei due artisti, che meritano di vivere la loro vita privata lontano dai riflettori.