Ramon commuove Silvia Toffanin con il ricordo della sua mamma e poi fa un dolce annuncio

Ad Amici il dolcissimo ricordo di Ramon della sua mamma che non c'è più ma anche un dolce annuncio da fare

Durante l’intervista a Verissimo di questo pomeriggio, Ramon Agnelli, il ballerino di Amici 22, ha suscitato emozioni intense e commoventi. Silvia Toffanin stessa si è commossa ascoltando la sua storia. Ramon si è aperto senza filtri, parlando di temi delicati e toccanti. Ha raccontato il grave lutto che lo ha colpito quando aveva solo 12 anni, la morte della madre, e il rapporto strettissimo che ha con la sorella Denise, che ha solo 5 anni più di lui. “Anche lei era molto piccola aveva 17 anni” ha raccontato Ramon che ha spiegato poi alla conduttrice che insieme si sono fatti forza. Lui era già in accademia e sua sorella è diventata il punto di riferimento, senza mai dimenticare la loro amatissima mamma.

Il lutto di Ramon e la forza nella danza

La forza con cui Ramon è riuscito a superare questo momento buio è stata incredibile. Ha spiegato che il suo sogno di diventare un ballerino gli ha dato la motivazione per andare avanti, insieme alla presenza di sua sorella. Ogni volta che balla, Ramon pensa alla madre e alla sua presenza costante. Con Denise, hanno deciso di non arrendersi, ma di guardare avanti e godersi la bellezza della vita. La storia di Ramon Agnelli è senza dubbio una testimonianza di coraggio e resilienza. “La nostra mamma ci ha regalato la forza per riuscire ad andare avanti anche quando siamo rimasti soli. Lei mi seguiva h24, sempre. Con lei ho avuto un rapporto che è stato tutto. Ora mi è rimasta mia sorella” ha detto Ramon facendo commuovere anche Silvia Toffanin particolarmente sensibile quando si parla di mamme. Ha spiegato il ballerino di Amici, che lui e sua sorella sono cresciuti in fretta ma alla fine, hanno superato ogni ostacolo. “Io e mia sorella abbiamo poi vissuto con mio padre che c’era e non c’era. Con Denise abbiamo deciso che la vita va avanti ed è bella. E che non ci si deve piangere addosso” ha spiegato Ramon nella trasmissione di Canale 5.

Il dolce annuncio di Ramon a Verissimo

Denise sta per regalare qualcosa di magico a Ramon, come il ballerino ha raccontato nello studio di Verissimo questo pomeriggio. Rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin ha confermato: “Si, divento zio. Non so se di una bimba o di un bimbo, Denise non l’ha voluto sapere. Un giorno la redazione mi dice: “Tua sorella ti vuole parlare al telefono”. Io ero stanco, dopo un sacco di prove. Mi ha detto che era incinta. Mi disse: “Il tuo sogno si è realizzato, divento mamma”. Io dicevo sempre a Denise che sognavo di vederla felice con un compagno. E questo mio sogno sì, ora si è realizzato“. Una bellissima notizia quindi per Ramon che tra l’altro, dopo la sua partecipazione ad Amici, ha ricevuto anche un importate contratto di lavoro che lo vedrà impegnato all’estero con una prestigiosa compagnia di ballo.